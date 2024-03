Polacy coraz chętniej kupują złoto. Kiedy 10 tysięcy zł za uncję?

- Choć cena złota jest zwykle ujemnie skorelowana z dolarem amerykańskim, również wyrażony w polskim złotym kruszec całkiem nieźle poradził sobie w ostatnim czasie. Na przestrzeni ostatnich ośmiu dni handlowych jego giełdowa cena wzrosła licząc po ekstremach o 7,8 proc., osiągając w piątek maksimum na poziomie 8660 zł za uncję - przypomina Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.

Czego spodziewać się dalej? Tomasz Gessner zauważa, że tak szybki wzrost w krótkim terminie bywa często przepisem na jakieś przynajmniej chwilowe cofnięcie, z którym należy się liczyć. Dla części inwestorów, którzy nie mieli dotąd ekspozycji na złoto, taka korekta może być także okazją do dokonania zakupów. - Warto bowiem pamiętać, że fakt dotarcia ceny kruszcu do 2200 dolarów oznacza, że złoto podejmuje próbę zakończenia 3,5-rocznego trendu horyzontalnego, a to otwierałoby przestrzeń do przejścia teraz w trend wzrostowy w perspektywie kolejnych przynajmniej kilkunastu kwartałów. Pierwszych, konserwatywnych zasięgów w średnim terminie wypatrywać tu można w obszarach 2500-2700 USD. Jeśli cena dolara w stosunku do złotego niespecjalnie by się w tym czasie zmieniła, realizacja takiego zasięgu prowadziłaby giełdową cenę uncji złota w stronę 10 000 zł - przewiduje przedstawiciel firmy Tavex.

Ostrożnie z zakupami złota

Po wspomnianym spadku sprzedaży w ubiegłym roku, rok 2024 powinien być lepszy dla branży. Według specjalistów z Mennicy Skarbowej jest spora szansa na powrót rynku do tempa wzrostu sprzedaży sprzed pandemii Covid-19. Coraz droższe nieruchomości oraz spadające oprocentowanie lokat z jednej strony, a z drugiej aktywna kumulacja złota przez banki centralne sprawiają, że możliwy jest znaczny wzrost zainteresowania konsumentów złotem i srebrem. Tylko 14 proc. mieszkańców Polski kiedykolwiek kupiło złoto, co pokazuje, iż jedynie mała grupa Polaków dostrzegła dotychczas opłacalność inwestycji w złoto. Może się to niebawem zmienić, również dlatego że Polacy coraz częściej kupują złoto jako prezenty dla swoich najbliższych, np. na komunię czy wesele.

Na horyzoncie widać jednak czarne chmury. Zdaniem ekspertów z Mennicy Skarbowej w niedalekiej przyszłości branża będzie świadkiem wielu konsolidacji. Łączenie się spółek lub upadki mniejszych brokerów będą niebawem coraz częściej dostrzegane w polskiej codzienności. Spowodowane jest to niższymi przychodami oraz zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Już teraz obserwuje się, że małe spółki oraz firmy, które w latach 2020-2022 nie wypracowały pożądanych zysków, stały się nierentowne i szukają korzystnych dla siebie rozwiązań. Dlatego też, ostrzegają specjaliści, konsumenci powinni być jeszcze bardziej świadomi, gdzie dokonują zakupów, aby uniknąć potencjalnych nieprzyjemności związanych z niestabilnością niektórych podmiotów na rynku.