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W domu o powierzchni 120 m kw. zamontował pompę ciepła o mocy 5 kW

Mężczyzna zdecydował się na zamontowanie w swoim nowym domu pompy ciepła, ale odłożył w czasie montaż paneli fotowoltaicznych, mimo że mogłyby one przyczynić się do większych oszczędności.

Budynek ma powierzchnię 120 m kw. i spełnia standardy WT2021. Został ocieplony grafitowym styropianem o grubości 20 cm. W domu zamontowano ogrzewanie podłogowe, które dobrze współpracuje z pompą ciepła.

Właścicielowi zależało, aby dom ogrzewany był równomiernie, a temperatura w każdym pomieszczeniu utrzymywała się na stałym poziomie. W związku z tym zdecydował się na zamontowanie w nim pompy ciepła o mocy 5 kW, mimo że zdaniem specjalisty wystarczająca byłaby wersja 3 kW. Ta ostatnia mogłaby okazać się jeszcze bardziej ekonomiczna i mieć wyższy współczynnik COP, czyli podstawowy wskaźnik efektywności. Jednak jej zastosowanie oznaczałoby dłuższe podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, a właścicielowi zależało na codziennym komforcie i pewności, że system poradzi sobie nawet w najtrudniejszych warunkach.

Dzięki zastosowanej pompie ciepła o mocy 5 kW w domu cały czas panowała komfortowa temperatura 22-23 st. C.

Zamontował pompę ciepła bez fotowoltaiki. Oto jego pierwszy rachunek

Mężczyzna obawiał się jednak pierwszego rachunku za prąd. Okazało się, że niepotrzebnie. Za cztery miesiące otrzymał fakturę w wysokości ok. 400 zł. Jednak, jak zauważa serwis, nie wszyscy właściciele pomp ciepła w Polsce dostają tak niskie rachunki.

Oszczędności w przypadku tego właściciela potwierdziła jednak również kontrola pompy ciepła przeprowadzona przez instalatora po kilku miesiącach od montażu. Wbudowany w nią komputer wskazał średnie roczne zużycie energii na ogrzewanie na poziomie ok. 1600 kWh, natomiast na przygotowanie ciepłej wody użytkowej – 242 kWh.

Warto dodać, że zamontowana pompa posiada zintegrowany zasobnik ciepłej wody ze stali nierdzewnej o pojemności 185 litrów, dzięki czemu bez problemu wystarcza nawet dla czteroosobowej rodziny. Przez całą zimę grzałka wspomagająca włączyła się łącznie jedynie na 22 godziny. „Łączny współczynnik efektywności (COP) dla ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody osiągnął 5,2, a dla samego ogrzewania aż 5,5. To naprawdę mocne wyniki, które dobrze pokazują, jak duże możliwości potrafią mieć nowoczesne pompy ciepła” – zauważa kb.pl.

Instalator montujący wspomnianą pompę ciepła podkreślił, że tego rodzaju nowoczesne urządzenia najlepiej sprawdzają się w nowych budynkach. Ponadto koszty ich użytkowania, nawet bez fotowoltaiki, można utrzymać na rozsądnym poziomie, zapewniając przy tym stałe ciepło w całym domu.