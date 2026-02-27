Kto oferuje najtańszy kredyt ratalny? Oferta banków i instytucji pozabankowych

VeloBank został liderem rankingu kredytów ratalnych zarówno w kategorii ofert dla klientów banku, jak i dla nowych klientów, zdobywając po 10,3 pkt. W segmencie firm pozabankowych najwyższą ocenę – 11,4 pkt. – uzyskała Wonga. W zestawieniu porównano łącznie 21 ofert – 14 banków oraz 7 instytucji pozabankowych – analizując m.in. całkowity koszt kredytu, dostępność online i elastyczność spłaty.

Jak oceniano oferty?

Podczas analizy uwzględniono kluczowe parametry wpływające na atrakcyjność kredytu. Największe znaczenie miał całkowity koszt kredytu. Pod uwagę brano również:

maksymalny okres kredytowania,

maksymalną kwotę finansowania,

możliwość uzyskania kredytu online,

czas oczekiwania na decyzję,

brak konieczności ubezpieczenia kredytu,

opcję odroczenia spłaty (tzw. wakacje kredytowe).

W przypadku banków maksymalnie można było zdobyć 11 pkt. Z kolei w segmencie instytucji pozabankowych dodatkowo premiowano bezpłatne benefity oraz brak tzw. VAS-ów (usług dodatkowo płatnych), co dawało maksymalnie 14 pkt. (a w przypadku pożyczek krótkoterminowych – 6 pkt.).

Kredyty bankowe – kto oferuje najtańsze finansowanie?

Oferty bankowe porównano w dwóch kategoriach: dla klientów banku oraz dla nowych klientów. W obu zwyciężył VeloBank z wynikiem 10,3 pkt.