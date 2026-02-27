Kto oferuje najtańszy kredyt ratalny? Oferta banków i instytucji pozabankowych

VeloBank został liderem rankingu kredytów ratalnych zarówno w kategorii ofert dla klientów banku, jak i dla nowych klientów, zdobywając po 10,3 pkt. W segmencie firm pozabankowych najwyższą ocenę – 11,4 pkt. – uzyskała Wonga. W zestawieniu porównano łącznie 21 ofert – 14 banków oraz 7 instytucji pozabankowych – analizując m.in. całkowity koszt kredytu, dostępność online i elastyczność spłaty.
Podczas analizy uwzględniono kluczowe parametry wpływające na atrakcyjność kredytu. Największe znaczenie miał całkowity koszt kredytu. Pod uwagę brano również:
W przypadku banków maksymalnie można było zdobyć 11 pkt. Z kolei w segmencie instytucji pozabankowych dodatkowo premiowano bezpłatne benefity oraz brak tzw. VAS-ów (usług dodatkowo płatnych), co dawało maksymalnie 14 pkt. (a w przypadku pożyczek krótkoterminowych – 6 pkt.).
Oferty bankowe porównano w dwóch kategoriach: dla klientów banku oraz dla nowych klientów. W obu zwyciężył VeloBank z wynikiem 10,3 pkt.
Największą wagę w ocenie – 8,5 pkt. – przypisano całkowitemu kosztowi kredytu. Analizę przeprowadzono dla przykładowej kwoty 10 tys. zł spłacanej w 24 równych ratach. Punkty przyznawano liniowo – bank z najniższym kosztem otrzymywał maksymalną liczbę punktów, a pozostałe proporcjonalnie mniej.
Miesięczne raty badanych kredytów wynosiły od 450 do 475 zł, natomiast RRSO mieściło się w przedziale od 8,3 do 13,85 proc. Najniższy koszt kredytu w analizowanym wariancie zaoferował Bank Millennium (oferta promocyjna). Ograniczeniem tej propozycji jest jednak stosunkowo niska maksymalna kwota finansowania – 40 tys. zł – dostępna na okres do 70 miesięcy.
Banki mogły zdobyć dodatkowe punkty za:
Punkty za możliwość odroczenia spłaty uzyskały tylko trzy banki. W mBank klienci mogą odroczyć od jednej do trzech rat, w Bank BPS – jedną ratę, natomiast w VeloBank już na etapie wnioskowania można skorzystać z karencji w spłacie pierwszej raty nawet do trzech miesięcy.
W przypadku firm pożyczkowych maksymalna liczba punktów w rankingu wynosiła 14. Najwyższy wynik – 11,4 pkt. – uzyskała Wonga. Kolejne miejsca zajęły Provident (10,1 pkt.) oraz Supergrosz.pl (9,5 pkt.). W zestawieniu uwzględniono siedem firm oferujących pożyczki ratalne na okres dłuższy niż 30 miesięcy.
Podstawowym elementem oceny był całkowity koszt kredytu. Za ten parametr można było otrzymać maksymalnie 5 z 14 punktów. Do obliczeń przyjęto kredyt w wysokości 6 tys. zł spłacany w 36 równych ratach. Punkty przyznawano liniowo – 5 pkt. otrzymywała firma z najniższym całkowitym kosztem, pozostałe proporcjonalnie mniej. W przypadku firmy Kredyt OK, która nie udostępnia kalkulatora kredytowego, koszt oszacowano na podstawie przykładu podanego na stronie internetowej. Z kolei Opena udziela kredytów na minimalny okres 42 miesięcy – na potrzeby rankingu oszacowano również wariant 36-miesięczny.
Najniższy całkowity koszt kredytu wykazały:
W przypadku firm pożyczkowych zastosowano inną metodologię niż przy ocenie banków. Większą wagę przywiązano do kompleksowości oferty oraz dodatkowych opcji, takich jak bezpłatne benefity, możliwość uzyskania dodatkowego limitu czy konsolidacji zadłużenia.
Ponieważ większość firm w kalkulatorach online prezentuje najlepsze możliwe warunki – z zastrzeżeniem, że ostateczna oferta zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej – waga kosztu kredytu była niższa niż w przypadku kredytów bankowych.
W rankingu oceniano także:
Maksymalny okres kredytu – szczególnie istotny dla osób z niższą zdolnością kredytową. Wyróżnia się Smartney, oferujący pożyczki nawet na 10 lat (1 pkt).
Maksymalną kwotę kredytu – najwyższą kwotę (150 tys. zł) oferuje Smartney (1,5 pkt.).
Bezpłatne benefity – maksymalną liczbę punktów (2 pkt.) otrzymała Wonga, oferująca: przerwę w spłacie kredytu dostępną już po spłaconej drugiej racie – szczególnie ważne dla kredytobiorcy, który ma np. nieregularne wpływy na konto, co trzy miesiące możliwość przesunięcia spłaty raty kredytu o 7 dni, a także jedną ratę gratis. Ten ostatni benefit polega na spłaceniu za klienta wybranej przez niego całej raty wraz z wysokością kapitału, nie tylko oprocentowania i prowizji, co przekłada się na rzeczywiste zmniejszenie kosztu kredytu.
Brak VAS-ów – punkty (2 pkt.) przyznawano firmom, które nie wymagają wykupienia dodatkowych usług.
Możliwość wzięcia pożyczki przez telefon – 0,5 pkt.
Możliwość wypłaty środków bez konta bankowego – 0,5 pkt.
Limit odnawialny w ofercie – 0,5 pkt.
Darmową pierwszą pożyczkę krótkookresową – 1 pkt.
Dane wykorzystane w rankingu pochodziły ze stron internetowych firm pożyczkowych, kalkulatorów ofertowych oraz regulaminów i dokumentów produktowych.
Firmy pożyczkowe oferują również pożyczki krótkoterminowe, tzw. „chwilówki”, udzielane na 30 lub 61 dni. Przykładowo – pożyczając 3000 zł na miesiąc, należy oddać około 360 zł więcej.
Najwyższą liczbę punktów w tej kategorii uzyskała Wonga – 4,7 pkt. na 6 możliwych. Kolejne miejsca zajęły Vivigo (4,6 pkt.) oraz Feniko.pl (4,3 pkt.).
Kryteria oceny pożyczek krótkoterminowych:
W części firm pierwsza pożyczka krótkoterminowa jest całkowicie darmowa – nawet na 61 dni. Oznacza to, że pożyczając 3 tys. zł, po dwóch miesiącach oddaje się dokładnie 3 tys. zł. Maksymalna kwota takiej oferty wynosi od 3 do 6 tys. zł. Najwyższą darmową kwotę (6 tys. zł) oferuje Wonga, natomiast 5 tys. zł można uzyskać w Vivigo, Feniko.pl czy Eksprespożyczka.pl. Darmowa pożyczka przysługuje wyłącznie raz w danej firmie.
Kwoty kolejnych zobowiązań są wyższe i wahają się od 5 do 10 tys. zł – najwyższe oferuje Eksprespożyczka.pl. Okres spłaty wynosi zazwyczaj 30 lub 61 dni.
Zaciągnięcie pożyczki lub kredytu to poważna decyzja finansowa. Warto podejść do niej odpowiedzialnie i świadomie.
• Oceń potrzebę zobowiązania
Zastanów się, czy wydatek jest rzeczywiście niezbędny i pilny. Jeśli możesz go odłożyć w czasie – rozważ taką opcję.
• Przeanalizuj swoją sytuację finansową
Sporządź budżet, uwzględniając dochody i wydatki. Określ, jaką ratę jesteś w stanie bezpiecznie spłacać.
• Czytaj umowę
Nie podpisuj dokumentów, których nie rozumiesz. Zwróć uwagę na: całkowity koszt kredytu (odsetki, prowizje, opłaty), harmonogram spłat, zgodność zapisów z przedstawioną ofertą.
• Prawa konsumenta
Masz prawo do pełnej informacji. W razie wątpliwości poproś o wyjaśnienia. Pamiętaj, że wiążące są zapisy podpisanej umowy.
• Spóźnienia w spłacie
Sprawdź konsekwencje opóźnień – dodatkowe opłaty czy działania windykacyjne mogą znacząco podnieść koszt zobowiązania.
• Weryfikacja instytucji
Upewnij się, że firma działa legalnie i posiada wymagane uprawnienia.
• Prawo do odstąpienia
W przypadku kredytu konsumenckiego możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) uwzględnia wszystkie koszty kredytu. Jej wysokość zależy m.in. od okresu kredytowania – im krótszy okres, tym zwykle wyższe RRSO. Dlatego porównując oferty, należy zestawiać produkty o tych samych parametrach (kwota, okres, harmonogram spłat) oraz analizować RRSO łącznie z całkowitą kwotą do zapłaty.
Niektóre firmy oferują lub wymagają dodatkowych usług (np. ubezpieczeń, pakietów medycznych czy programów lojalnościowych), które zwiększają koszt zobowiązania. Ceny pakietów zaczynają się od kilkuset złotych, ale niektóre mogą przekraczać nawet tysiąc złotych. Przed podjęciem decyzji sprawdź, czy dana usługa jest rzeczywiście potrzebna i ile kosztuje.
Zaciąganie pożyczki wymaga rozwagi i analizy. Odpowiedzialne podejście pozwoli uniknąć problemów finansowych i zrealizować plany bez niepotrzebnego stresu.
