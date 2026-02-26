Zacznijmy od obrazu rynku. Dlaczego w ochronie zdrowia coraz częściej mówi się o leasingu?

Adrian Kabatnik: Ponieważ realia są jednoznaczne: potrzeby zdrowotne społeczeństwa rosną, technologie medyczne pędzą do przodu, natomiast budżety – zarówno publiczne, jak i prywatne – mają swoje ograniczenia. Nowoczesny sprzęt medyczny wymaga dużych nakładów i mało która placówka może pozwolić sobie na jednorazowy zakup za gotówkę. Leasing i pożyczka leasingowa pozwalają na realizację inwestycji „tu i teraz”, rozkładając koszt w czasie i nie zamrażając kapitału obrotowego.

Jak to wygląda w liczbach?

A.K.: Europejski rynek technologii medycznych w 2024 roku był wart ok. 170 mld euro i odpowiadał za blisko 26% rynku globalnego.

W Polsce w I półroczu 2025 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o wartości 56,7 mld zł, a portfel aktywnych umów osiągnął około 223 mld zł. Co ważne, ponad 72% klientów to mikro i małe przedsiębiorstwa – w tym prywatne gabinety, centra diagnostyczne czy wyspecjalizowane praktyki medyczne. Można powiedzieć, że leasing realnie wspiera transformację technologiczną sektora ochrony zdrowia umożliwiając dostęp do nowoczesnych rozwiązań również mniejszym podmiotom.

Co sprawia, że leasing jest bardziej praktyczny od alternatywnych form finansowania?

A.K.: Po pierwsze, płynność. Raty leasingowe dopasowujemy do możliwości placówki, co ułatwia bilansowanie budżetu i ogranicza ryzyko nadmiernego obciążenia finansowego. Po drugie, dostępność – finansujemy naprawdę szerokie spektrum technologii medycznych: podstawową aparaturę diagnostyczną (EKG, KTG, USG), zaawansowane systemy obrazowania - tomografy komputerowe czy rezonanse magnetyczne). Finansujemy również zawansowany sprzęt medyczny jak lasery, endoskopy oraz wyposażenie gabinetów, takie jak fotele dentystyczne czy ginekologiczne. Po trzecie, niski próg wejścia – w branży medycznej standardem jest opłata wstępna 0%, więc nie trzeba angażować własnych środków na starcie. I po czwarte, prostota – szybkie decyzje finansowe, uproszczone procedury i możliwość objęcia jedną umową kilku urządzeń tworzących spójny zestaw funkcjonalny.

Jak leasing wpisuje się w przetargi publiczne, które tak często występują w finansowaniu szpitali?

A.K.: Udział w postępowaniach przetargowych to dziś standard.

Jako Alior Leasing aktywnie uczestniczy w przetargach publicznych, składając na zasadach konsorcjum oferty dopasowane do specyfiki zamawiającego. Przekładamy wymagania zawarte w SWZ na harmonogram finansowania zsynchronizowany z budżetem jednostki, uwzględniamy kwestie zabezpieczeń, serwisu i ubezpieczenia. Dzięki temu szpitale pozyskują nowoczesną aparaturę bez jednorazowego obciążenia budżetu, z pełną transparentnością i ciągłością świadczeń.

Jak wygląda współpraca z Alior Leasing „od przetargu do rozruchu”?

A.K.: Prowadzimy klienta przez cały cykl inwestycyjny: od analizy dokumentacji przetargowej, przez sporządzenie harmonogramu finansowania i warunków wykupu, po ubezpieczenie, odbiór i uruchomienie sprzętu. Ściśle współpracujemy z dostawcami i instytucjami publicznymi, więc nasze procesy są spójne z praktyką rynkową i realiami prawa zamówień publicznych.

Lekarze mają bardzo napięte grafiki. Czy proces można zrealizować zdalnie?

A.K.: Tak – cyfrowo, od A do Z. Wniosek, decyzja i podpisanie dokumentów odbywają się online, o dogodnym dla klienta czasie. Dla naszych klientów oznacza to minimalne zaangażowanie czasowe i brak przestojów operacyjnych. To znacząca oszczędność czasu i realna przewaga nad rozwiązaniami wymagającymi osobistych spotkań.

Co dokładnie finansujecie poza typowym sprzętem medycznym?

A.K.: Lista jest szeroka. Oprócz urządzeń medycznych finansujemy samochody (np. do wizyt domowych lub transportu materiału laboratoryjnego), rozwiązania i sprzęt IT (RIS/PACS, stacje opisowe, serwery), a także rozwiązania energooszczędne – instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła. Takie inwestycje obniżają koszty funkcjonowania pracowni i laboratoriów oraz wspierają realizację celów środowiskowych. Krótko mówiąc: wszystko, co jest realnie potrzebne, by gabinet czy oddział mógł działać sprawnie.

Leasing czy pożyczka leasingowa – jak wybrać?

A.K.: Zależy od kilku czynników: VAT-u, oczekiwanego poziomu wykupu oraz charakteru inwestycji. W przypadku złożonych zestawów urządzeń często bardziej efektywna jest pożyczka leasingowa. W obu przypadkach dbamy o minimum formalności, przewidywalne raty i szybkie uruchomienie, tak aby sprzęt jak najszybciej zaczął efektywnie pracować.

Co powiedziałby Pan dyrektorowi placówki lub właścicielowi gabinetu, który waha się z inwestycją?

A.K.: Podkreśliłbym, że nowoczesna technologia decyduje dziś o jakości, bezpieczeństwie i konkurencyjności oferowanych świadczeń. Leasing i pożyczka leasingowa pozwalają zrobić krok naprzód bez czekania na „idealny moment” czy wieloletnie budżety. Przy skali europejskiego rynku medtech i rosnących oczekiwaniach pacjentów wygrywają ci, którzy łączą kompetencje i technologię z inteligentnym finansowaniem. Naszą rolą – jako partnera finansowego – jest skrócić drogę od decyzji do momentu, w którym sprzęt medyczny zacznie realnie pracować na rzecz placówki: szybko, przejrzyście i w modelu dostępnym finansowo.

Na koniec – jedno zdanie podsumowania?

A.K.: Dobrze zaprojektowane finansowanie to w służbie ochrony zdrowia strategiczne narzędzie modernizacji zarówno w sektorze publicznym jak i tym prywatnym. Pomaga inwestować mądrze, szybko wdrażać nowoczesne rozwiązania medyczne, zwiększając konkurencyjność i efektywność operacyjną placówki.

Materiał Partnera