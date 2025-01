Rekordowy rok za branżą leasingową. Dwucyfrowy wzrost i dobre prognozy

- Finansowanie pojazdów lekkich pozostaje głównym motorem całego rynku leasingu. Przez ostatnie dwa lata dynamika finansowania pojazdów lekkich utrzymywała się na wysokim poziomie – mówi Marcin Nieplowicz, główny ekonomista ZPL i EFL. - Całkiem odmienna sytuacja dotyczyła finansowania pojazdów ciężkich, które od pięciu już kwartałów jest na wyraźnym minusie. Na słabe wyniki finansowania w tym segmencie wpłynęła trudna sytuacja finansowa firm transportowych. Poza tym nie pomagała recesja w przemyśle w strefie euro i hamujący eksport z Polski. Wydaje się jednak, że najgorsze jest już za nami - dodaje.

Udział pojazdów lekkich w strukturze finansowania przez firmy leasingowe wyraźnie się zwiększył z 48,9 proc. w 2023 r. do 54,7 proc. w 2024 r.

Głównym odbiorcą oferty firm leasingowych (biorąc pod uwagę zarówno leasing, jak i pożyczkę leasingową) pozostaje sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Z danych za zeszły rok wynika, że mikro firmy (klienci o obrotach do 5 mln zł) stanowiły 54,7 proc. klientów firm leasingowych. Firmy o obrotach od 5 do 20 mln zł to ponad 18 proc. klientów firm leasingowych, zaś 25 proc. udziału w strukturze klientów firm leasingowych miały firmy o obrotach powyżej 20 mln zł. W porównaniu z 2023 r. w portfelu firm leasingowych nastąpił wyraźny wzrost z 49 proc. do 55 proc. firm o najniższych obrotach (do 5 mln zł), głównie kosztem największych firm, których udział obniżył się o 4 pkt. proc. do 25 proc.

Prognozy dobre dla branży

- Optymistycznie patrzymy w przyszłość. Spodziewamy się, że w 2025 r. rynek urośnie w podobnym tempie jak w minionym roku - mówi szefowa ZPL Monika Constant. - Prognozy dotyczące wzrostu PKB na 2025 r. są dobre. Oczekujemy przyśpieszenia pozyskiwania funduszy unijnych, co zwiększy inwestycje budowlane, infrastrukturalne czy w sektorze agro. Liczmy, że odblokowane pieniądze z KPO spowodują większą otwartość przedsiębiorców na inwestycje. Dla 66 proc. z nich leasing jest istotnym źródłem finansowania inwestycji – dodaje.

Eksperci Związku Polskiego Leasingu szacują, że w 2025 r. rynek wzrośnie o 13 proc., a łączna wartość aktywów sfinansowane przez firmy leasingowe przekroczy 125 mld zł.