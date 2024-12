Materiał powstał we współpracy z PKO Leasing

Jest główną firmą na polskim rynku leasingu, która od 25 lat wspiera rozwój swoich klientów i partnerów biznesowych, oferuje kompleksowe rozwiązania finansowe dostosowane do różnorodnych potrzeb. Od momentu założenia w 1999 r. spółka przeszła imponującą ewolucję. Ale od początku.

Od aktu założycielskiego do sukcesu na rynku leasingu

Historia PKO Leasing rozpoczęła się 18 lutego 1999 r., kiedy sporządzono akt założycielski spółki powołanej w ramach struktur PKO Banku Polskiego. Od lipca 1999 r. działająca pod zmienioną nazwą Bankowy Fundusz Leasingowy firma koncentrowała się na rozwijaniu oferty leasingowej. W 2013 r. powrócono do pierwotnej nazwy – PKO Leasing.

Już w pierwszych latach spółka odnotowała sukcesy, awansując w 2012 r. na czwarte miejsce wśród największych firm leasingowych w Polsce; wtedy też pierwszy raz przekroczyła 2 mld zł wolumenu nowej sprzedaży. W 2014 r. PKO Leasing znalazł się w trójce liderów branży, z dwukrotnie wyższym wolumenem sprzedaży niż cały rynek leasingu w 2013 r.

Kluczowe akwizycje i fuzje

Warto wspomnieć o strategicznych akwizycjach, które odegrały ważną rolę w umacnianiu pozycji PKO Leasing na rynku. W 2014 r. PKO Leasing połączył się z Nordea Finance Polska i stał się jednym z najpoważniejszych graczy na polskim rynku usług leasingowych. Na przełomie 2016 i 2017 r. spółka nabyła 100 proc. akcji Raiffeisen-Leasing Polska, dzięki czemu stała się liderem rynku leasingu w Polsce.

Kolejnym ważnym krokiem było przejęcie w 2019 r. Grupy Masterlease – to z kolei umocniło pozycję PKO Leasing zarówno w obszarze leasingu, jak również wynajmu i zarządzania flotą (CFM).

Rekordy sprzedaży i cyfrowe innowacje w obsłudze klienta i finansowaniu pojazdów

Najważniejszym elementem strategii PKO Leasing zawsze była innowacyjność. W 2016 r. firma wykonała istotny krok w kierunku digitalizacji usług: wprowadziła e-usługi, udostępniając klientom Portal Dokumentów umożliwiający korzystanie z e-Faktur. Rok później, w 2017, uruchomiono PKO Turboleasing (obecnie PKO Leasing Online), oferujący leasing przedmiotów dostępnych online z decyzją leasingową w 15 minut – od tego momentu szybkość i dostępność usług leasingowych bardzo się zwiększyła.

Innowacyjne podejście PKO Leasing przejawia się w rozwoju takich cyfrowych narzędzi jak Portal Klienta 2.0. Jest to nowoczesna platforma online do zarządzania umowami leasingowymi; oferuje ona takie funkcje, jak: samodzielna kalkulacja harmonogramu spłat, składanie wniosków online, szybkie płatności (m.in. Blik, kody QR) oraz możliwość zarządzania dokumentami w ramach polityki paperless. Dodatkowo w Portalu Klienta dostępne są przedmioty, które przedsiębiorca może sfinansować w szybkim, niewymagającym wielu formalności procesie PKO Leasing Online.

W 2019 r. Grupa PKO Leasing osiągnęła rekordowy wynik sprzedaży o wartości ponad 10 mld zł – zanotowała wtedy ponad 10-proc. wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem. Rok później we współpracy z PKO Bankiem Polskim i Masterlease uruchomiono platformę Automarket.pl – była to pierwsza bankowa platforma do finansowania nowych i używanych samochodów, która zaoferowała klientom kompleksowe rozwiązania w zakresie zakupu i finansowania pojazdów.

Platforma Automarket.pl umożliwia klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom zakup nowych i używanych samochodów z różnorodnymi opcjami finansowania, takimi jak leasing, wynajem długoterminowy oraz płatność gotówką. Użytkownicy mają dostęp do tysięcy ofert, w tym pojazdów objętych opieką gwarancyjną z polisą bezpieczeństwa, które spełniają rygorystyczne normy techniczne i prawne.

Automarket.pl od początku swojej działalności zdobył uznanie klientów dzięki wygodzie użytkowania oraz przejrzystości procesu zakupu i finansowania. Do 2023 r. platforma odnotowała wysokie wyniki. Za pośrednictwem Automarket.pl sprzedano ponad 15 tys. pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 1,1 mld złotych. To potwierdza, że PKO Leasing nie tylko podąża za współczesnymi trendami technologicznymi, ale także je kształtuje, wyznaczając nowe standardy w branży.

W 2024 r. PKO Leasing dokonał przeniesienia swojego Call Center do chmury, wdrażając Microsoft Dynamics 365 Omnichannel for Customer Service oraz Microsoft Digital Contact Center. Było to jedno z najważniejszych wdrożeń tego typu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt podniósł jakość obsługi klienta i zwiększył efektywność operacyjną.

Strategiczne kierunki rozwoju i kompleksowa oferta PKO Leasing

Stąd też, obchodząc 25-lecie działalności, PKO Leasing ma powody, by celebrować dotychczasowe osiągnięcia. Niemniej intensywnie pracuje nad realizacją nowej strategii PKO Banku Polskiego oraz nad tworzeniem własnej strategii na lata 2025–2027: to dążenie do umocnienia pozycji lidera w branży, wyznaczanie kierunków rozwoju leasingu w Polsce i działanie w synergii produktowej zgodnie z planami strategicznymi grupy.

Dziś PKO Leasing oferuje szeroką gamę produktów finansowych, w tym leasing, pożyczki, wynajem krótko- i długoterminowy oraz sporą ofertę ubezpieczeniową. Firma finansuje samochody, maszyny, urządzenia, transport ciężki, aktywa z grupy odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym samochody elektryczne, urządzenia fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Oferta PKO Leasing jest skierowana do szerokiego grona klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), mikrofirm, start-upów, korporacji, spółek Skarbu Państwa, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

PKO Leasing wspiera zieloną transformację i elektromobilność

Ważnym elementem działalności PKO Leasing jest zaangażowanie w transformację energetyczną. Firma promuje elektromobilność i finansuje aktywa związane z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnictwo w programie „Mój Elektryk” pozwoliło na sfinansowanie niemal 3 tys. samochodów elektrycznych, a także wsparcie klientów w instalacji stacji ładowania i urządzeń fotowoltaicznych. Niewątpliwie firma odegrała główna rolę w tym programie, obsługując aż 70 proc. całego budżetu przeznaczonego na dotacje.

Tego typu inicjatywy przyczyniają się do ochrony środowiska, ale znaczenie ma również to, że wspierają polskie przedsiębiorstwa w dostosowywaniu się do ekologicznych wymogów. PKO Leasing oferuje finansowanie dla sektora MŚP, w tym leasing urządzeń OZE, samochodów elektrycznych oraz infrastruktury ładowania, z unijną gwarancją. Dzięki współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym firma umożliwia przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do kapitału, wspierając ich w przejściu na bardziej ekologiczne rozwiązania energetyczne.

Jakość doceniona przez rynek: nagrody i wyróżnienia

Oprócz imponujących osiągnięć biznesowych, PKO Leasing może pochwalić się także licznymi nagrodami. Oto najważniejsze z nich:

* Marka Godna Zaufania w badaniu przeprowadzonym przez miesięcznik „My Company Polska”;

* Nagroda Mocarze HiperAutomatyzacji 2022 za rozwój robotów programowych we współpracy z Zespołem Rozwoju Platformy Robotyzacji PKO Banku Polskiego. Obecnie w firmie aktywnie funkcjonuje już 25 robotów, które wspierają wewnętrzne procesy;

* Wyróżnienia Najlepszy Krajowy Pośrednik Finansowy UE oraz Najlepsze Przedsiębiorstwo Leasingowe przyznane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE;

* Podwójna nagroda „Lidera finansowania elektromobilności”– pierwsza przyznana przez Bank Ochrony Środowiska oraz kolejna otrzymana w rankingu PWC Polska i Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności;

* Nagroda „Diamenty innowacji” 2023, przyznana za wdrożenie unikatowej oferty dla klientów PKO Banku Polskiego prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Dzięki innowacyjnemu procesowi klienci mogą w pełni online podpisać umowę leasingową na zakup samochodu w serwisie iPKO. W 2024 r. firma ponownie została wyróżniona za opracowanie kompleksowej platformy online do zarządzania umowami leasingowymi – Portalu Klienta 2.0;

* Podwójna nagroda Best e-banking implementation za Portal Klienta 2.0 oraz Best omnichannel tool/technology/service za PKO Leasing Online w 2024 r. w konkursie e-Commerce Polska Awards 2024, najważniejszego wydarzenia dla branży e-commerce w Polsce organizowanego od 12 lat przez Izbę Gospodarki Elektronicznej.

Liczne wyróżnienia potwierdzają sukcesy PKO Leasing, wskazują na nieustanny rozwój firmy, jej innowacyjność oraz jakość oferowanych usług.

Lider rynku leasingu i CFM w Polsce

Obecnie PKO Leasing ma ok. 13-proc. udział w rynku, obsługuje ponad 151 tys. klientów, a roczna sprzedaż firmy w 2023 r. wyniosła 13,7 mld zł. Dzięki szerokiemu portfolio produktów, innowacyjnym rozwiązaniom technologicznym oraz strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim firma stała się ważnym graczem na rynku finansowym. 25-lecie działalności PKO Leasing to nie tylko doskonała okazja do podsumowań, ale również inspiracja do dalszego rozwoju.

Historia PKO Leasing pokazuje, jak z sukcesem można łączyć tradycję z nowoczesnością. Ale jest to też opowieść o determinacji, o umiejętności adaptacji i o dążeniu do doskonałości w tym, by wyznaczać kierunki rozwoju polskiego rynku leasingowego i wspierać polskie przedsiębiorstwa w realizacji ich celów. Jak na tym tle rysuje się przyszłość firmy? PKO Leasing planuje dalszy rozwój; oparty on będzie na synergii z PKO Bankiem Polskim.

Istotnym elementem strategii jest tu budowa kompleksowego ekosystemu mobilności – obejmie on pełen cykl życia pojazdu – od zakupu, przez użytkowanie, aż po sprzedaż i serwis. Firma chce też rozwijać współpracę z dostawcami na zasadach captive, co pozwoli na dotarcie do nowych grup klientów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty. Cele na najbliższe lata są więc jasne: dalsze umacnianie pozycji lidera w obszarze elektromobilności i zwiększanie udziału rynkowego do 15 proc. PKO Leasing będzie kontynuować swoją misję wspierania polskiego biznesu, dostarczać nowoczesne rozwiązania finansowe i kreować innowacyjne standardy.

OPINIA

Mirek Chodak ekspert ds. sprzedaży, związany z PKO Leasing od 25 lat

Jednym z głównych filarów PKO Leasing od zawsze są ludzie. To oni tworzą ofertę i relacje, które nadają naszemu działaniu unikalny charakter. Jako lider rynku mamy też wyjątkową rolę – nie tylko wyznaczamy standardy, ale także kształtujemy kierunki rozwoju branży leasingowej. To ogromna satysfakcja, ale i odpowiedzialność.

OPINIA

Monika Dąbkowska kierownik zespołu produktów w PKO Leasing

To, co najbardziej cenię w pracy w PKO Leasing, to możliwość realnego wpływu na rozwój naszej oferty, działania doradców oraz wizerunek firmy w oczach klientów. Współtworzę nasze produkty, wpływam na sposób, w jaki doradcy prezentują ofertę, oraz na to, jak postrzegają nas klienci. To niezwykle satysfakcjonujące – móc współpracować w dynamicznym środowisku, które łączy profesjonalizm z nowoczesnym podejściem do potrzeb rynku.

OPINIA

Barbara Hoffmann dyrektor ds. rozwoju biznesu w PKO Leasing

Pomimo najwyższej pozycji na rynku leasingu w Polsce nie spoczywamy na laurach. Cały czas szukamy innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą wartość naszej oferty. Sprawdzamy, czy możemy działać lepiej, szybciej i bardziej efektywnie, by sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

