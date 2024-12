Wiele firm próbowało podbić rynek leasingowy w Polsce, ale niewiele osiągnęło sukces. Co sprawia, że uważacie, iż Nest Lease ma szansę być w czołówce?

Lech Stabiszewski: Jako część Grupy Nest Bank korzystamy z jej doświadczenia, technologii i wsparcia, co już na starcie daje nam ogromny potencjał. Jednak naszą największą siłą jest innowacyjność i podejście do klienta. Polski rynek leasingowy dynamicznie się rozwija – przedsiębiorcy oczekują szybkich, prostych i zarazem kompleksowych rozwiązań, które my im oferujemy.

Wchodzicie na rynek, który wydaje się być już podzielony między największych graczy. Jak chcecie wyróżnić się w tak konkurencyjnym środowisku?

Lech Stabiszewski: Dla nas kluczowe jest zrozumienie potrzeb polskich przedsiębiorców. Stawiamy na partnerstwo, oparte na zaufaniu i dostosowujemy ofertę do specyfiki różnych branż. Wyróżnia nas także technologia – chcemy, żeby nasze rozwiązania cyfrowe, które na bieżąco wdrażamy, upraszczały procesy i oszczędzały czas klientów. To, co robimy, to nie tylko leasing, ale dostarczanie narzędzi wspierających rozwój biznesu, takich jak pakiety usług dodatkowych, elastyczność warunków umów czy wdrażane szybkie procesy rejestracji.

Polska jest liderem w Europie pod względem korzystania z leasingu przez MŚP. Jakie czynniki stoją za tą popularnością?

Lech Stabiszewski: Polscy przedsiębiorcy są pragmatyczni – szukają rozwiązań, które są szybkie, wygodne i elastyczne. Leasing to idealna odpowiedź na te potrzeby. Daje możliwość korzystania ze sprzętu z kategorii nowoczesnych technologii, maszyn i urządzeń czy pojazdów bez konieczności angażowania dużych środków własnych. Ponadto firmy leasingowe, takie jak Nest Lease, coraz częściej oferują nie tylko finansowanie, ale także usługi uzupełniające, które ułatwiają prowadzenie biznesu.

Digitalizacja to jedno z najczęściej powtarzanych haseł w branży finansowej. Jak Nest Lease podchodzi do tego trendu?

Lech Stabiszewski: Digitalizacja to nie moda, to konieczność. Klienci oczekują, że wszystko – od rejestracji po zarządzanie umowami – będzie możliwe do załatwienia online. Nasz cyfrowy Portal Klienta będzie odpowiedzią na te potrzeby. Dzięki niemu klienci będą mieć pełną kontrolę nad swoimi umowami i płatnościami w jednym miejscu, 24/7. Nest Lease zaoferuje również szybki proces rejestracji, oparty na zaawansowanych technologiach jak również możliwość zawarcia umowy online z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (również kwalifikowanego). Ale to dopiero początek – stale inwestujemy w rozwój naszych narzędzi, by zapewnić klientom jeszcze większy komfort.

ESG i zielona transformacja to tematy, które coraz bardziej wpływają na biznes. Jak Nest Lease wpisuje się w te trendy?

Lech Stabiszewski: Świadomość ekologiczna rośnie, a regulacje związane z ESG wymuszają zmiany w podejściu do biznesu. W naszej ofercie już teraz znajdują się rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój, takie jak np. finansowanie flot elektrycznych. Planujemy także wprowadzenie kolejnych produktów, które pomogą klientom realizować cele związane z dekarbonizacją i transformacją energetyczną. Widzimy w tym ogromną szansę na rozwój – zarówno dla nas, jak i naszych klientów.

Czy uważacie, że tradycyjne modele biznesowe w leasingu mają przyszłość?

Lech Stabiszewski: Branża leasingowa zmienia się dynamicznie. Modele subskrypcyjne, takie jak Mobility-as-a-Service czy Product-as-a-Service, to przyszłość. Klienci nie chcą już tylko finansowania – oczekują kompleksowej obsługi, która obejmuje zarządzanie ich zobowiązaniami wynikającymi z zawartych umów, serwis, ubezpieczenie i wiele więcej. My, w Nest Lease, jesteśmy na te zmiany gotowi. Nasze podejście jest elastyczne i otwarte na nowe modele biznesowe.

Jak wyobrażacie sobie Nest Lease za dwa lata?

Lech Stabiszewski: Za dwa lata widzimy Nest Lease w gronie dziesięciu największych firm leasingowych w Polsce. Ale to nie jedyny cel – chcemy być firmą, która wyznacza standardy obsługi klienta, buduje trwałe relacje z przedsiębiorcami i pomaga im rosnąć. Technologia, zaufanie i elastyczność to fundamenty, na których budujemy naszą przyszłość.

O Nest Lease

Nest Lease, to firma, która łączy innowacyjność z partnerskim podejściem do klientów. Dzięki wsparciu grupy kapitałowej Nest Bank, użyciu nowoczesnych technologii oraz zrozumieniu potrzeb przedsiębiorców, ma szansę stać się jednym z liderów polskiego rynku leasingowego i wyznaczać nowe kierunki w branży.

Nest Lease rozpoczął działalność z 13 oddziałami rozlokowanymi w strategicznych lokalizacjach w całej Polsce – od Zielonej Góry po Białystok i od Gdańska po Kraków. W ten sposób firma zapewnia klientom łatwy dostęp do swoich usług. W ofercie Nest Lease znajduje się szeroki zakres finansowania, obejmujący maszyny i urządzenia (w tym budowlane i przemysłowe), pojazdy osobowe i ciężarowe, maszyny rolnicze i sprzęt medyczny i wiele innych.

Firma oferuje również szeroki pakiet produktów dodatkowych, co umożliwia klientom załatwienie wszystkich formalności w jednym miejscu. Oprócz leasingu operacyjnego, finansowego i pożyczek, w partnerstwie ze swoją spółką zależną Nest Ubezpieczenia, udostępnia zróżnicowany wybór ubezpieczeń od czołowych polskich ubezpieczycieli.

Lech Stabiszewski, p.o. Prezesa Zarządu Nest Leasing S.A.

Lech Stabiszewski to doświadczony menedżer z niemal 20-letnim doświadczeniem w branży leasingowej. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunkach Finanse i Bankowość oraz Rachunkowość i Auditing.

Od 2004 roku zajmował kluczowe stanowiska w BRE Banku Hipotecznym SA, Volksbank Leasing Polska oraz jako Członek Zarządu w Idea Getin Leasing SA i VB Leasing, gdzie odpowiadał za zarządzanie ryzykiem, IT, windykację i sprawozdawczość. Od 2024 roku pełni funkcję p.o. Prezesa Zarządu Nest Leasing S.A.

Materiał Promocyjny