Jak ocenia pan sytuację na rynku sprzedaży, leasingu czy wynajmu samochodów?

Polski rynek sprzedaży samochodów i ich finansowania jest bardzo perspektywiczny. Stosunek liczby samochodów do liczby mieszkańców jest jednym z najwyższych w Europie, wyższy niż w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytanii. Polacy są mobilni, kochają samochody i nieważne, że w tej statystyce przeważają samochody używane. To jest bowiem olbrzymi potencjał do sprzedaży i finansowania samochodów nowych. Bieżącą sytuację na tym rynku oceniam bardzo dobrze. Zarówno sprzedaż samochodów, jak też ich finansowanie, od lat w Polsce dynamicznie rośnie.

Reklama Reklama

Co będzie kluczowe w rozwoju sprzedaży i finansowania aut?

Wynajmowi długoterminowemu samochodów od lat wieszczy się szczególne i dominujące znaczenie na rynku. Od lat jednak dominuje na nim leasing i kredyt. Zapewne dlatego, że najem długoterminowy to sposób użytkowania samochodów wyłącznie jako narzędzi pracy, przeważnie przez duże firmy, zainteresowane nie tyle samochodem, co flotami samochodowymi. Natomiast na rynku dominują indywidualni użytkownicy samochodów, czy to jako przedsiębiorcy, czy jako konsumenci. Kluczowe w rozwoju rynku sprzedaży i finansowania samochodów będą szybkość, łatwość, przystępność i transparentność procesu nabycia i finansowania samochodu. To przecież szczególny sposób nabywania dobra, który nie trwa ani minuty, ani godziny. Obecnie proces ten jest nie tylko uciążliwy i trwa zazwyczaj kilka dni. My chcielibyśmy ten proces liczyć w godzinach i uczynić go łatwym i przyjemnym.

Znaczna część Polaków wciąż w sposób szczególny podchodzi do zakupu samochodu. Czym ich przekonujecie, żeby zrobili to przez internet?

Mówimy o sobie, że jesteśmy samochodowym Spotify’em albo wielokanałową (online i offline) platformą samochodową. Nasz model biznesowy łączy funkcje platformy zakupowej z finansowaniem, ubezpieczeniem i pełną obsługą posprzedażową, w tym wsparciem serwisowym samochodu. Obecnie, by nabyć samochód, trzeba najpierw przeszukać serwisy ogłoszeniowe lub strony producentów. Wybrać samochód. Zazwyczaj przejść przez etap załatwiania finansowania – kredytu lub leasingu, dokonać wyboru ubezpieczenia i wreszcie zarejestrować samochód. Potem trzeba go serwisować. W VEHIS łączymy te wszystkie etapy nabycia samochodu w jednym miejscu, zapewniając stałe wsparcie naszych doradców, a także wsparcie serwisowe samochodu już po jego nabyciu. Dzięki temu oferujemy kompleksową usługę, która jest dla klientów nie tylko wygodna i szybka, ale także atrakcyjna finansowo. Tak jak na Spotify’u, aby skorzystać z muzyki, wystarczy ją wybrać i kliknąć, tak w VEHIS, aby wsiąść do samochodu trzeba go wcześniej na naszej platformie wybrać i kliknąć. Resztą zajmiemy się my aż do wręczenia klientowi kluczyka samochodowego, a w niedalekiej przyszłości do momentu, gdy stary samochód uwzględnimy w rozliczeniu, oferując wybór nowego. Obecnie klienci mogą u nas porównać i wybrać spośród ofert 43 dostępnych online znaczących marek samochodów, zarówno nowych, jak i używanych, a w przyszłości spośród wszystkich dostępnych obecnie w Polsce 61 marek samochodów.

Ile może wynieść udzielone finansowanie w 2025 r. i liczba transakcji wobec ponad 1 mld zł finansowania w 2024 r. i 8 tys. transakcji? I jakie mogą być wyniki finansowe w 2025 r.?

Ubiegły rok zakończyliśmy z wynikiem finansowym netto przekraczającym 10 mln zł. Minione sześć miesięcy tego roku daje pewność, że ten rok zakończymy rezultatami w postaci 16 tys. transakcji, 2 mld zł udzielonego finansowania, sumy bilansowej przekraczającej 3,5 mld zł, prawie 30 tys. klientów w obsłudze i, co najważniejsze, wynikiem finansowym netto na poziomie 35–40 mln zł. Jak widać rozwijamy się dynamicznie, co także potwierdza, że nasz model biznesowy się sprawdził. Zatrudniamy już ponad 360 pracowników, z dużą przewagą doradców handlowych, których liczba dynamicznie rośnie.

Czy możliwe jest skalowanie tego biznesu i przeniesienie tego modelu na inne rynki?

Zdecydowanie tak. Jesteśmy dobrze przygotowani do skalowania osiąganych wyników sprzedażowych i finansowych, w tym liczby obsługiwanych klientów. Model VEHIS jest już zweryfikowany pozytywnie przez rynek, jest rentowny, a rosnące przychody pozwalają śmiało planować kolejne ambitne cele. Widzimy, że dobrze trafiliśmy w obecne oczekiwania użytkowników samochodów, pierwotnie tylko przedsiębiorców, obecnie także konsumentów. Zawierając transakcję z VEHIS, mają pewność nie tylko co do szybkości i transparentności procesu, ale także co do wybranego samochodu, wydawanego zawsze przez autoryzowanego dealera. Pod tym względem rynki innych państw Europy niczym się nie różnią. Nasz model biznesowy jest do zastosowania w dowolnym kraju europejskim.