Co ciekawe, w największych miastach: w Warszawie, Katowicach, we Wrocławiu i w Krakowie, w sektorze przedsiębiorstw zarabiano przeciętnie w styczniu więcej niż w całym kraju w lutym.

Czy jedyne rozwiązanie to migracja?

Eksperci zwracają uwagę na kilka prawidłowości związanych z rynkiem pracy, a w szczególności z wynagrodzeniami i różnicami regionalnymi. Pandemia i rozwój pracy zdalnej i hybrydowej nieco zmieniły sytuację pracowników. Nie zawsze po to, by więcej zarabiać, należy migrować do większych miast, choć tam zwykle płace są wyższe niż w mniejszych miejscowościach.

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazuje: – Na migracje terytorialne zwykle decydują się lub ich próbują osoby o wyższym statusie wykształcenia, szczególnie jeśli pracują w usługach. Pozostałe osoby starają się migrować między branżami, nie zmieniając miejsca zamieszkania – mówi i dodaje, że nie zawsze jest to łatwe.

Zaś Justyna Chmielewska, ekspertka Hays Poland, zauważa, że gdy ktoś zastanawia się nad zmianą pracy, warto, by przedtem zastanowił się, jakie są jego unikalne kompetencje lub czy posiada poszukiwane na rynku umiejętności, czy certyfikaty: – Przy rozwinięciu się pracy zdalnej czy hybrydowej są takie firmy, które wymagają pracy na miejscu w siedzibie dwa–trzy dni w tygodniu, ale są takie, które wciąż chcą mieć pracownika dwa–trzy dni w miesiącu.