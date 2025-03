Wspólny rachunek osób fizycznych. Kto może dysponować środkami?

W związku z art. 51a ustawy – Prawo bankowe przy wspólnym rachunku prowadzonym dla osób fizycznych, jeśli umowa nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku oraz może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Rachunek wspólny a śmierć małżonka. Co dzieje się z kontem?

Jak informuje Rzecznik Finansowy w bazie wiedzy na swojej stronie internetowej, analiza powyższego przepisu wskazuje, że aby określić skutki śmierci jednego ze współwłaścicieli rachunku bankowego, należy odwołać się do treści umowy wiążącej klientów z bankiem, a także do regulaminów stosowanych przez bank w stosunku do tego rachunku. Zgodnie z ustawą to strony umowy mają prawo do kształtowania sytuacji powstałej po śmierci małżonka, z którym posiadało się wspólne konto.

Wiele w tej sytuacji może zależeć od tego, jaka praktyka przyjęta jest w banku, warto więc zapoznać się z warunkami umów. Zazwyczaj po śmierci jednego ze współmałżonków wdowa lub wdowiec zachowuje pełne prawo do dalszego korzystania z rachunku bankowego i wszystkich znajdujących się na nim środków. Wówczas takie konto niejako przekształca się w konto indywidualne. Jak jednak wskazuje Rzecznik Finansowy, zdarza się także, że wraz ze śmiercią jednego z małżonków umowa rachunku bankowego wygasa. Grupa banków w sytuacji rachunku wspólnego wprowadza przepisy, które łączą się z blokadą środków zgromadzonych na wspólnym koncie – zwalniana jest ona dopiero po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego dziedziczenie po zmarłym współposiadaczu konta. Rzecznik informuje jednak, że takie rozwiązanie spotyka się z krytyką w doktrynie – bank dokonuje bowiem swojego rodzaju podziału spadku po zmarłym i zakłada, że środki na koncie należały wyłącznie do jednego z małżonków. Blokada środków uznawana jest za nieuprawnioną.

Zdaniem Rzecznika Finansowego, decydującą rolę gra treść umowy, którą małżonkowie zawarli z bankiem oraz ewentualne regulacje zawarte w zaakceptowanych przez klientów regulaminach stosowanych przez instytucję rynku finansowego.