Ranking najlepszych pożyczek ratalnych. Który bank warto wybrać?

• Spóźnienia w spłacie

Upewnij się, jak instytucja finansowa zareaguje, jeśli spóźnisz się ze spłatą rat. Zrozumienie konsekwencji opóźnień pomoże uniknąć dodatkowych problemów finansowych.

• Weryfikacja instytucji finansowej

Zanim zdecydujesz się na pożyczkę, dokładnie sprawdź, czy instytucja finansowa, z której usług chcesz skorzystać, jest godna zaufania i ma odpowiednie uprawnienia do prowadzenia działalności.

• Prawo do odstąpienia

Jeśli już podpisałeś umowę, ale zorientowałeś się, że jej warunki są nieodpowiednie, sprawdź, czy masz prawo do odstąpienia. W przypadku kredytu konsumenckiego możesz odstąpić od umowy bez podawania przyczyn w ciągu 14 dni od jej podpisania.

• Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO)

RRSO to kluczowy element umowy, który często bywa mylnie interpretowany. Zrozumienie, jak jest obliczane, pomoże ocenić, czy oferta jest korzystna. Wzór obliczania RRSO jest bowiem dość skomplikowany i na jego ostateczną wysokość wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim okres kredytowania – im krótszy czas, na jaki zawieramy umowę, tym wyższe RRSO. Kredyty zawierane na krótszy okres, np. na 1 lub 3 miesiące, mają z reguły wysokie RRSO, choć niekoniecznie wiąże się to z wysokimi kosztami kredytu. Porównując różne oferty kredytu, warto zwracać uwagę na RRSO, ale trzeba pamiętać, że porównywane kredyty powinny mieć takie same parametry, tj. ten sam okres kredytowania, taki sam model i częstotliwość spłat rat. Zawsze warto porównywać RRSO w połączeniu z całkowitą kwotą do zapłaty, która pokazuje faktyczną kwotę do spłaty.

• Uwaga na dodatkowe usługi VAS (Value Added Services)

Niektóre firmy pożyczkowe wymagają wykupienia dodatkowych usług, takich jak abonamenty medyczne czy kursy językowe, co podnosi całkowity koszt kredytu. Zwróć szczególną uwagę na te dodatkowe usługi, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Ceny pakietów zaczynają się od kilkuset złotych, ale niektóre mogą przekraczać nawet tysiąc złotych. Warto więc zwrócić na to szczególną uwagę, ponieważ niektóre firmy uzależniają udzielenie kredytu od wykupienia dodatkowych opcji, sugerując, że ma to wpływ na naszą zdolność kredytową.