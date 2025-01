Dlatego psycholog wskazuje, że ktoś, kto chce mieć pieniądze, musi zdecydować, ile oszczędza, i wydawać tylko to, ile zostaje po odłożeniu oszczędności. Ale częsty jest też przeciwny kłopot: pieniądze szybko znikają, więc lepiej ich w ogóle nie wydawać. Przykład? Gdy np. mamy 200 zł, wierzymy, że lepiej ich nie rozmieniać, bo one wtedy szybko znikną. To przekonanie wskazuje, że Polak w gruncie rzeczy nie ufa, że pieniądze nie wydają się same i że to my podejmujemy decyzje. – Jako Polacy wierzymy często w zewnętrzne siły bardziej niż w nasze własne, jakbyśmy nie mieli na nic wpływu. To zaś ma katastrofalne efekty w postaci tego, że nie chodzimy na wybory, nie bierzemy udziału w publicznych dyskusjach. I nie oszczędzamy – mówi Izmałkowa.

Czytaj więcej Styl życia Dobra relacja z pieniędzmi? Przede wszystkim trzeba zdefiniować własne granice zamożności Julia Izmałkowa, psycholog, badaczka, założycielka firmy „Izmałkowa Consulting” i autorka książki o relacji z pieniędzmi „Rich Mind, Poor Mind” radzi, jak zarządzać swoimi finansami, żeby naprawdę cieszyć się z tego, co można dzięki nim mieć.

Jak poznać swój budżet? Kilka sposobów. Porządek i konsolidacja

Jeśli już przejrzeliśmy przekonania, warto zabrać się za finanse. A jak poznać swój budżet?

– Dobrym sposobem jest zrobienie porządku małymi krokami. Jeśli dochodzę do punktu, gdy zauważam, że finanse są niewystarczające, że złapaliśmy zadyszkę i środków zaczyna wypływać za dużo, to warto się zastanowić, czy dane wydatki są niezbędne. Które wydatki można zmniejszyć, np. czy wszystkie streamingi są potrzebne, czy dane wyjście na miasto jest potrzebne, czy dana karta kredytowa lub tak wysoki limit jest potrzebny. Jeśli rata karty jest za duża i nie starcza nam z pensji, by ją spłacić, to zanim zadłużenie narośnie, warto spotkać się z doradcą kredytowym – mówi Artur Kaim, dyrektor Centrum Doradczego Bankowości Detalicznej i Biznesowej w BNP Paribas Bank Polska.

Można zacząć spisywać wszystkie wydatki albo zrobić z doradcą analizę finansową na trzy miesiące wstecz, gdy patrzymy na wydatki i je weryfikujemy. – Unikamy w bankowości wróżenia z fusów, warto przeanalizować to, co było. Wtedy możemy łatwiej rozpocząć systematyczne oszczędzanie – mówi Artur Kaim.