Warunkiem jej uzyskania jest posiadanie książeczki mieszkaniowej założonej przed 24 października 1990 roku. Powinna ona zostać zarejestrowana w banku PKO BP.

Jeśli zrobiliśmy to przed końcem 2022 roku, to premię gwarancyjną dostaniemy od razu – po spełnieniu innych wymaganych warunków. A jeśli później – np. w tym roku, to w takiej sytuacji będziemy musieli poczekać na pieniądze rok.

Aby wystąpić o premię, właściciel książeczki mieszkaniowej powinien złożyć w oddziale PKO BP wniosek o jej likwidację i wypłatę premii gwarancyjnej oraz odpowiednio udokumentować, że np. kupił mieszkanie czy dom lub wyremontował swoją nieruchomość, m.in. wymienił okna czy drzwi, instalację czy też przeprowadził termomodernizację.

W ub. roku Polacy zlikwidowali 700 książeczek mieszkaniowych z czasów PRL bez uzyskania premii gwarancyjnej, a rok wcześniej było 600 takich przypadków.

W 2024 roku aż 6,2 tys. osób dostało premie gwarancyjne z tych książeczek, średnio w wysokości 20 tys. zł. W 2023 było to odpowiednio 3,5 tys. zlikwidowanych książeczek i średnio 16,5 tys. zł premii.