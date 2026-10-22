W Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) ubezpieczonych jest niemal milion osób. Emeryturę z KRUS mogą otrzymać rolnicy i ich domownicy, którzy osiągnęli wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn i podlegali rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez co najmniej 25 lat.

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Rekordzista z KRUS. Jaką emeryturę dostaje?

Najwyższa kwota emerytury rolniczej trafia do seniora urodzonego przed 1 stycznia 1949 r. Podlegał on ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez 41 lat i 7 miesięcy. Kwota przysługującego mu świadczenia wynosi 4 772,11 zł brutto miesięcznie.

Emerytury i renty rolnicze nie mogą być niższe od najniższej emerytury pracowniczej. Jeżeli ustalone świadczenie jest niższe, zostaje z urzędu podwyższone. W związku z tym od 1 marca 2026 r. najniższa emerytura rolnicza wynosi 1 978,49 zł brutto.

Dla porównania, średnia emerytura wypłacana przez ZUS w sierpniu 2026 r. wynosiła 4 535,94 zł brutto. Oznacza to, że najwyższa emerytura rolnicza jest zbliżona do przeciętnego świadczenia w systemie powszechnym.

Z kolei najwyższa emerytura w ZUS przekracza 54 tys. zł, co w zestawieniu z najwyższą emeryturą rolnika oznacza, że świadczenie z KRUS jest niemal 11 razy niższe.

Jak KRUS wylicza emeryturę rolniczą? Od czego zależy jej wysokość?

Sposób naliczania emerytur przez KRUS znacząco się różni od systemu, który obowiązuje w przypadku ubezpieczonych w ZUS. Emerytura rolnicza składa się z części składkowej i części uzupełniającej. Jej wysokość jest ustalana indywidualnie dla każdego świadczeniobiorcy. Oblicza się ją na podstawie stażu ubezpieczeniowego oraz aktualnie obowiązującej kwoty rolniczej emerytury podstawowej.

Część składkową emerytury ustala się, przyjmując po 1 proc. emerytury podstawowej za każdy rok podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Część uzupełniająca wynosi 95 proc. emerytury podstawowej, ale za każdy pełny rok powyżej 20 lat ubezpieczenia obniża się część uzupełniającą o 0,5 proc. emerytury podstawowej.

"Wysokość wskaźników wymiaru ustalana jest w oparciu o długość okresów pracy i opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz kwoty opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne rolników indywidualnych i członków ich rodzin w latach 1983 – 1990. Zatem im dłuższy jest staż ubezpieczeniowy i wyższa kwota składek opłacanych w latach 1983-1990 - tym wyższe jest świadczenie" - wyjaśniła „Rzeczpospolitej” Elżbieta Oppenauer, rzeczniczka KRUS.

W przypadku osób urodzonych przed 1949 r. wpływ na wysokość świadczenia mają również lata pracy poza rolnictwem. Możliwe jest bowiem uwzględnienie okresu podlegania innemu ubezpieczeniu niż rolnicze.