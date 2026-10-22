Wielkie płótno Claude'a Moneta „Irysy” zostało sprzedane na aukcji w Paryżu za 50 mln euro (niespełna 220 mln złotych), co stanowi rekord na francuskim rynku sztuki – poinformował dom aukcyjny Sotheby's. Monet namalował ten obraz pod koniec życia. Przez ponad 100 lat nie pokazywano go publicznie. Pod koniec września Sotheby's poinformował, że dzieło zostanie wystawione na aukcji.

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Płótno, z serii przedstawiającej irysy w ogrodzie Moneta w Giverny, liczy 159 na 180 cm i powstało w latach 1924–1925. Na aukcji wystawiono również inny obraz mistrza impresjonizmu „Wierzba płacząca”, która wyceniana jest na 9 – 12 mln euro.

To zdjęcie przedstawia obraz francuskiego malarza Claude’a Moneta Seul pleureur ou l’arbre de feu (Samotne płaczące drzewo lub drzewo ognia), 1918–1919, podczas pokazu 28 dzieł impresjonistów z kolekcji Schlumbergerów Foto: LOU BENOIST / AFP

Przed sprzedażą „Irysy” były wyceniane na 22-30 mln euro, a dom aukcyjny już we wrześniu prognozował, że osiągną zapewne rekordową cenę.

Czwartkowa aukcja, zatytułowana „Czas odnaleziony”, poświęcona była dziełom z kolekcji Jeanne Schlumberger, która odkupiła płótna od syna artysty – Michela Moneta. Schlumberger, słynna kolekcjonerka, nigdy nie zdecydowała się udostępnić obrazu na wystawy i był on znany wyłącznie z czarno-białych fotografii. Pierwsza publiczna prezentacja płótna miała miejsce przed sprzedażą; „Irysy” zostały pokazane w Nowym Jorku oraz Hongkongu.