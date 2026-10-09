Komunikat przypominający o tej kwestii ZUS opublikował 8 października za pośrednictwem mediów społecznościowych.

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Zmieniasz numer konta? Musisz złożyć nowy wniosek o 800+. ZUS przypomina

Świadczenie 800+ ZUS wypłaca w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy w Polsce wskazany przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

„Jeśli planujesz zmienić rachunek, na który ZUS przelewa 800+, musisz złożyć kolejny wniosek zaktualizowany o nowe dane” – poinformował Zakład.

Podkreślił ponadto, że na rozpatrzenie nowego wniosku ma 30 dni. Tym samym nie należy zwlekać ze złożeniem dokumentu: „ZUS ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, dlatego nie odkładaj tego na ostatnią chwilę. Informację o zmianie konta znajdziesz na swoim profilu eZUS”.

ZUS przypomniał również, że jeżeli rodzice nowo narodzonych dzieci złożą wniosek w ciągu trzech miesięcy od narodzin, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od dnia narodzin. Po upływie tego okresu Zakład przyzna 800+ od miesiąca złożenia wniosku. Trzymiesięczny termin obowiązuje także w przypadku objęcia dziecka opieką lub jego przysposobienia. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, świadczenie będzie przysługiwało od dnia objęcia dziecka opieką lub przysposobienia.

Zakład zaznaczył ponadto, że osoby mieszkające w państwie członkowskim UE/EFTA mogą otrzymywać świadczenie na rachunek bankowy prowadzony w tym państwie.

Jak złożyć nowy wniosek o 800+?

Wnioski o świadczenie wychowawcze 800+ można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

eZUS,

aplikacji mZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej.

W nowym wniosku trzeba podać wszystkie dane oraz nowy numer rachunku bankowego. Po rozpatrzeniu wniosku ZUS automatycznie zmieni sposób wypłaty świadczenia. Informacja o zmianie numeru konta będzie dostępna na portalu eZUS.

Świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko w wieku do 18 lat

Świadczenie wychowawcze wynoszące obecnie 800 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. Mogą otrzymać je przede wszystkim matka lub ojciec, jeśli dziecko mieszka z nimi i pozostaje na ich utrzymaniu. Prawo do świadczenia mają także m.in.

opiekunowie faktyczni i prawni,

rodzice zastępczy,

osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka.

Świadczenie 800+ przysługuje na okres od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Oznacza to, że obecny okres świadczeniowy zakończy się 31 maja 2027 r. Wnioski na ten okres można było składać od 1 lutego 2026 r. Zrobienie tego do końca czerwca zapewniało wypłatę świadczenia od 1 czerwca. Po tym terminie 800+ przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.

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Kiedy ZUS wypłaci świadczenie w kwocie niższej niż 800 zł?

Jak informuje na swojej stronie internetowej ZUS, są dwie sytuacje, w których świadczenie 800+ wypłacone zostanie w niższej wysokości - gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

W takich sytuacjach kwotę świadczenia za niepełny miesiąc Zakład ustali w następujący sposób: