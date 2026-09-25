Kobieta, której historię opisał Onet, wyjechała do pracy w Niemczech w 2005 r. po śmierci męża. Miała wówczas 41 lat. W Polsce pod opieką matki zostawiła nastoletnie dzieci. Zrezygnowała też ze swojej pracy w piekarni.

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W Niemczech zatrudniła się jako opiekunka osób starszych. Wszystko po to, aby zapewnić swojej rodzinie godne życie. Początkowo planowała wyjazd na kilka miesięcy. Ostatecznie u naszych zachodnich sąsiadów pracowała przez 20 lat. W tym czasie regularnie odprowadzała składki.

20 lat pracy w Niemczech. Tyle wyniesie emerytura Polki

Pani Elżbieta w 2025 r. w wieku 61 lat, po przepracowaniu 20 lat w Niemczech, zwróciła się z prośbą do Deutsche Rentenversicherung (DRV) – tamtejszego odpowiednika ZUS – o wyliczenie przyszłej emerytury. Jak przyznała, nie liczyła na szczególnie wysokie świadczenie. Miała jednak nadzieję, że emerytura będzie w stanie zapewnić jej stabilne życie i poczucie bezpieczeństwa.

Jednak po otrzymaniu wyliczenia przyznała, że była „mocno zaskoczona”. Okazało się bowiem, że jej przyszła emerytura ma wynieść od 520 do 600 euro miesięcznie, czyli obecnie ok. 2200 – 2600 zł.

- Myślałam, że to błąd. Ludzie mówili, że w Niemczech emeryci żyją jak w reklamach. Ale żeby otrzymać te „niemieckie luksusy”, trzeba pracować dwa razy dłużej niż ja – przyznała kobieta w rozmowie z serwisem.

Okazuje się, że wysokość jej przyszłej emerytury to standardowa kwota dla osób, które przez 20 lat pracy w Niemczech zarabiały na poziomie przeciętnej lub nieco poniżej. Przy pełnym stażu pracy średnia niemiecka emerytura wynosi ok. 1800 euro.

Emerytury w Niemczech. Liczba Polaków pobierających niemieckie emerytury rośnie

Na wysokość emerytury w Niemczech wpływa kilka czynników. Najważniejsze z nich to długość okresu składkowego oraz wysokość zarobków. Pełne świadczenie można otrzymać po 45 latach pracy.

O wysokości emerytury decyduje system punktowy, w którym liczba punktów zależy od relacji wynagrodzenia do średniej krajowej. Aby wyliczyć wysokość emerytury, zgromadzone punkty mnoży się przez odpowiednie współczynniki.

Średnia emerytura wypłacana Polakom w Niemczech w 2024 r. wynosiła ok. 823 euro (w przeliczeniu obecnie ok. 3570 zł), wynika z danych DRV przekazanych serwisowi WP Finanse. W tym samym czasie, jak wynika ze statystyk ZUS, średnia emerytura w Polsce wynosiła ok. 3500 zł brutto.

Okazuje się, że liczba Polaków pobierających emerytury w Niemczech regularnie rośnie.

- W 2015 r. wypłacono łącznie prawie 46 tys. emerytur obywatelom polskim. W 2020 r. – prawie 90 tys. W 2024 r. liczba ta wzrosła do ponad 111 tys. – podała serwisowi WP Finanse Katja Braubach z DRV.