Część mediów co jakiś czas podnosi alarm, że PPK przeciekają jak durszlak, że niektórzy uczestnicy tego programu traktują go jak skarbonkę i zamiast odkładać tam pieniądze na czas emerytury, wypłacają je na doraźne potrzeby. „Rzeczpospolita” zapytała ekspertów, czy w związku z tym PPK wymagają uszczelnienia i czy trzeba ograniczać możliwość wcześniejszych wypłat pieniędzy z tego systemu?
– Trudno mówić o przeciekaniu PPK. Wręcz przeciwnie, dane pokazują, że program konsekwentnie rośnie. W pierwszym kwartale 2026 r. wpłaty do PPK wzrosły o 32,9 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem, podczas gdy wartość zwrotów zwiększyła się jedynie o ok. 10 proc. Udział zwrotów w nowych wpłatach spadł z 27,55 proc. do 22,95 proc., a aktywa funduszy zdefiniowanej daty wzrosły do 55 mld zł Tylko w pierwszym półroczu tego roku do programu przystąpiło 280 tys. nowych uczestników. Trudno więc mówić o masowym odpływie środków z PPK – mówi „Rzeczpospolitej” Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK.
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Przekonuje, że to, iż część uczestników korzysta z możliwości wcześniejszej wypłaty środków, nie jest dowodem słabości programu. – W 2025 r. zwrotu dokonało 8 proc. uczestników, co oznacza, że 92 proc. odpowiedzialnie inwestuje w swoją przyszłość. PPK od początku zostały zaprojektowane jako system długoterminowego oszczędzania, ale jednocześnie oparty na prywatnej własności środków – tłumaczy Marta Damm-Świerkocka.
Zwraca uwagę, że 56 proc. osób, które kiedykolwiek dokonały zwrotu, zrobiło to tylko raz. – To pokazuje, że zwrot najczęściej nie jest stałą strategią, lecz jednorazową decyzją związaną z konkretną sytuacją życiową lub po prostu sprawdzeniem systemu – przekonuje członkini zarządu PFR Portal PPK. – Nie widzę powodów, aby ograniczać możliwość wcześniejszej wypłaty środków. Byłoby to odejście od jednej z podstawowych zasad PPK i mogłoby osłabić zaufanie do programu. Dla wielu osób świadomość, że w razie potrzeby mogą sięgnąć po własne oszczędności, jest ważnym argumentem za uczestnictwem – dodaje.
– Musimy jasno powiedzieć, że środki w PPK są prywatne nie dlatego, że pomysłodawcy tego programu zapisali w ustawie, że one są prywatne. To był zabieg socjotechniczny, jak widać dosyć skuteczny, jednak status własnościowy oszczędności gromadzonych w PPK wynika z konstrukcji prawnej zastosowanej przez ustawodawcę – mówi dr Marcin Wojewódka, radca prawny, prezes zarządu Instytutu Emerytalnego.
Zwraca uwagę, że każdy, kto posiada przykładowo lokatę bankową, wie, że jest to jego prywatna własność, którą może dysponować. A przecież w prawie bankowym nie znajdziemy przepisu o prywatnym charakterze lokaty bankowej takiego, jaki mamy w przypadku PPK. – O prywatności oszczędności w PPK przesądza przede wszystkim to, że ich uczestnikowi przysługuje konkretne, wycenialne i dziedziczne prawo majątkowe do jednostek zapisanych na jego rachunku w tym programie. Do tego dochodzi to, że może on nimi dysponować, np. realizować ich wartość na zasadach określonych ustawą, a także to, że zgromadzone w PPK środki są oddzielone od majątku pracodawcy i państwa – tłumaczy dr Wojewódka.
Szef Instytutu Emerytalnego tłumaczy też, że przepis art. 3 ust. 2 ustawy o PPK, mówiący o prywatnym charakterze gromadzonych w tym programie oszczędności, ma walor deklaratoryjny, bo ustawodawca jednoznacznie kwalifikuje czy nazywa środki gromadzone w ramach PPK jako prywatne. – Jednocześnie daje on wskazówkę interpretacyjną, czego nie było przykładowo w przypadku środków w ramach OFE oraz niejako socjotechnicznie wzmacnia przekonanie uczestnika PPK o własności jego oszczędności w tym programie – mówi Marcin Wojewódka. – Natomiast instytucja zwrotu w ramach PPK jest tylko jednym z narzędzi potwierdzających ten prywatny charakter środków, ale nie determinującym go. Podobnie jak fakt możności dziedziczenia środków z PPK czy ograniczenia w zakresie egzekucji z tych środków. Gdyby nasz ustawodawca nie przewidział w ustawie o PPK instytucji zwrotu, to środki tam gromadzone i tak dalej byłyby prywatne. Tak samo byłoby gdyby instytucję zwrotu zlikwidować, czy wykreślić deklaratoryjny przepis o prywatnej własności środków w ramach PPK – dodaje.
– Dokonywanie zwrotu to jedno z rozwiązań przewidzianych w ustawie o PPK, ale nie warto z niego korzystać, wiąże się bowiem z potrąceniami – uważa Oskar Sobolewski, ekspert emerytalny i rynku pracy HRK Payroll.
Jego zdaniem do PPK warto podchodzić długoterminowo i nie korzystać z gromadzonych w nich pieniędzy w nagłych sytuacjach. No chyba, że mówimy, np. o wypłacie środków w ramach poważnego zachorowania – to szczególna sytuacja, która została przewidziana w ustawie i związana z konkretnymi medycznymi przesłankami. – Z drugiej strony, dzięki temu, że w przepisach ustawy o PPK przewidziano możliwość wycofania środków w ramach zwrotu, część uczestników zdecydowała się na pozostanie w programie. Wiele osób, z którymi rozmawiałem na przestrzeni lat, od 2019 r., kiedy PPK zaczęły działać, wskazywało, że dzięki temu, że jest zwrot, zdecydowało się na pozostanie w PPK – mówi Oskar Sobolewski. – Zwrot powinien zostać w przepisach ustawy, a ewentualne zmiany w przepisach, bądź nawet zapowiedź takich zmian, mogłyby przynieść więcej szkody niż pożytku dla PPK – dodaje.
Także Marcin Materna, CFA, doradca inwestycyjny, dyrektor departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim, jest przeciwny ograniczaniu możliwości wcześniejszej wypłaty pieniędzy z PPK. – Lepiej zająć się propagowaniem przygotowywanego Osobistego Konta Inwestycyjnego, a nie pogarszaniem szans na jego upowszechnienie poprzez majstrowanie przy pomyśle poprzedników, czyli przy Pracowniczych Planach Kapitałowych. W głowach potencjalnych klientów OKI może się bowiem pojawić myśl, która, moim zdaniem, i tak w pewnym stopniu jednak wpływa negatywnie na wszelkie programy emerytalne, czyli „i tak wszystko ukradną” albo w lżejszej wersji „manipulowali przy OFE, teraz manipulują przy PPK, więc przy OKI też pewnie ktoś kiedyś będzie próbował". A tego autorzy OKI raczej by nie chcieli – przekonuje Marcin Materna.
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