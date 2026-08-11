Prof. Marek Góra w wywiadzie udzielonym portalowi money.pl odniósł się do niedawnej wypowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która powiedziała w programie „Tłit” Wirtualnej Polski, że jest za zrównaniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, zwłaszcza w przypadku bezdzietnych pań. Ministra funduszy i polityki regionalnej wysunęła zaskakującą propozycję, aby o wieku emerytalnym kobiet decydowało macierzyństwo. Zgodnie z jej pomysłem matki mogłyby kończyć aktywność zawodową wcześniej, natomiast kobiety bezdzietne pracowałyby dłużej, na takich samych zasadach jak mężczyźni.

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Prof. Marek Góra: Pomysł Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jest całkowicie chybiony

Ekonomista skrytykował to rozwiązanie, twierdząc, że minimalny wiek emerytalny powinien być równy dla wszystkich, „niezależnie od jakichkolwiek indywidualnych cech, które są poza naszą kontrolą”.

– Nie ma żadnych dobrych argumentów za jego zróżnicowaniem. Utrzymując niższy minimalny wiek emerytalny kobiet, działamy na ich szkodę i dobrze, że minister Pełczyńska-Nałęcz o tym mówi. Ale pomysł, aby łączyć to z macierzyństwem, jest całkowicie chybiony – ocenił prof. Marek Góra.

Jak dodał, mitem jest, że zróżnicowanie wieku emerytalnego ze względu na płeć wynika z obciążenia kobiet macierzyństwem i obowiązkami domowymi. – Historycznie zróżnicowanie wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet wynikało z tego, że zarówno rynek pracy, jak i spięty z nim system emerytalny były zbudowane dla mężczyzn. Ponad 100 lat temu, gdy powstawały zręby powszechnych systemów emerytalnych, na rynku pracy obecni byli głównie mężczyźni. Kobiety pracowały rzadko i zwykle krótko. Ustalenie niższego wieku emerytalnego dla kobiet w tych warunkach wydawało się naturalne i nikomu nie przeszkadzało – wyjaśnił.

Prof. Marek Góra: Będziemy musieli pracować dłużej o pięć albo dziesięć lat

Ekonomista podkreślił, że podwyższenie wieku emerytalnego jest nieuniknione. – Wystarczy spojrzeć na trendy demograficzne, na strukturę populacji według wieku oraz na wydłużanie się życia, aby zrozumieć, co z tego wszystkiego wynika: za 10-15 lat będziemy pracowali dłużej. Będziemy musieli – a zapewne też mogli i chcieli – pracować dłużej. I nie o rok czy dwa lata, tylko o pięć albo dziesięć lat – prognozuje.

Jak zaznaczył, powinniśmy więc podejmować z wyprzedzeniem działania, by przygotować się do dłuższej aktywności zawodowej. – Jeśli ktoś ma 40 lat i pomyśli o swojej zatrudnialności za 10 lat, to w wieku 50 lat będzie mu łatwiej. Jeśli w wieku 50 lat pomyśli o swojej zatrudnialności za 10 lat, to w wieku 60 lat nie będzie miał problemu z tym, żeby dalej funkcjonować na rynku pracy – wyjaśnił.

„Słono zapłacimy za zastępowanie umów o pracę kontraktami B2B”

Prof. Marek Góra krytycznie odniósł się też do niskich składek emerytalnych płaconych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. – Nie tylko jest to nieuzasadnione, ale też niedobre dla wszystkich, włącznie z tymi, którzy teraz tę furtkę wykorzystują. Można jeszcze jakoś zrozumieć preferencje podatkowe dla samozatrudnionych, choć jestem tu nastawiony wyraźnie krytycznie. Ale składki emerytalne nie są podatkiem, tylko oszczędnościami – podkreślił.

Jak dodał, „za stworzenie tak silnych zachęt do zastępowania umów o pracę kontraktami B2B w przyszłości słono zapłacimy”.