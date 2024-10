HoReCa z kolejną szansą na dofinansowanie

– PARP na bieżąco monitoruje przebieg naboru „Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności” w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności. Na ten moment termin zakończenia przyjmowania wniosków to 3 października 2024 r. Nie wykluczamy natomiast podjęcia decyzji o przedłużeniu naboru, zwłaszcza jeżeli ilość złożonych wniosków będzie zbyt niska w stosunku do celów działania i dostępnej alokacji – poinformowała pod koniec września „Rzeczpospolitą” Aneta Zielińska-Sroka, zastępca dyrektora departamentu komunikacji i marketingu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. I stało się. Na początku października PARP zdecydowała o przesunięciu zakończenia naboru na 14 października.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości chce, by jak najwięcej firm skorzystało ze wsparcia przygotowanego dla branż najmocniej poszkodowanych w czasie pandemii. Chodzi o mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sektor MŚP) z branży HoReCa (czyli hotele, restauracje, catering), a także turystyki i kultury. Po tym jak w czerwcu zakończył się przedłużony nabór wniosków o wsparcie unijnymi pieniędzmi z Krajowego Planu Odbudowy dla przedsiębiorców z branż najbardziej poszkodowanych w okresie pandemii Covid-19, PARP w lipcu niespodziewanie ogłosiła drugi nabór. Początkowo miał trwać do 18 sierpnia. Następnie przedłużyła go do 20 sierpnia, a potem jeszcze o kolejne kilka tygodni, do 3 października. Najnowszy termin zakończenia naboru to wspomniany już 14 października.

Budżet obu naborów to łącznie blisko 1,2 mld zł. A maksymalna kwota wsparcia dla jednego przedsiębiorstwa to 540 tys., przy czym wymagany jest wkład własny w wysokości co najmniej 10 proc. Wydawało się, że firmy będą ochoczo sięgać po te pieniądze, tak się jednak nie dzieje, o czym świadczy ogłoszenie drugiego naboru i kolejne wydłużenia terminów przyjmowania wniosków. W pierwszym naborze wpłynęło niemal 5300 wniosków. Wiele miało jednak błędy, część przedsiębiorców, którzy ubiegali się o wsparcie, nie spełniała kryteriów naboru. To oznaczało, że nie uda się wykorzystać w pełni pieniędzy przeznaczonych dla HoReCa oraz firm z sektorów turystyki czy kultury.