Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są przyczyny wzrostu zadłużenia polskich seniorów?

W jakim stopniu niskie emerytury wpływają na aktywność zawodową seniorów?

Jaka jest różnica w zadłużeniu i sytuacji finansowej między seniorkami a seniorami?

Dlaczego kredyty mieszkaniowe stanowią rosnące obciążenie dla seniorów?

Czym charakteryzują się emerytury kobiet w Polsce w kontekście ich zadłużenia?

Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz bazy Biura Informacji Kredytowej wynika, że łączne zaległości finansowe seniorów wzrosły w ciągu roku o blisko 31 mln zł. W efekcie sięgają niemal 12 mld zł. I choć liczba tych, którzy mają problemy ze spłatą swoich zobowiązań spadła z ponad 370 tys. do poniżej 350 tys., to średnie zadłużenie na osobę wzrosło o 6 proc., do poziomu 34 259 zł. Najwięcej zadłużonych seniorów mieszka na Śląsku (51 077), natomiast najwyższe średnie kwoty zaległości kredytowych i pozakredytowych notuje Mazowsze.

– Spadek liczby seniorów, którzy mają przeterminowane długi nie musi oznaczać poprawy sytuacji finansowej tej grupy wiekowej. Przeciwnie, większa część całkowitego niespłaconego zadłużenia, które zwiększyło się rok do roku, koncentruje się obecnie na mniejszej grupie niesolidnych dłużników. Może to wskazywać na priorytetowe traktowanie spłaty zaległości przez część seniorów, którzy dodatkowe środki z pracy zarobkowej przeznaczają w pierwszej kolejności na uregulowanie swoich zobowiązań. Jednocześnie dane te pokazują, że osoby z najpoważniejszymi problemami finansowymi wciąż nie są w stanie wyjść z pętli zadłużenia, a ich zaległości wręcz narastają – komentuje Paweł Szarkowski, prezes BIG InfoMonitor.

Seniorzy pod presją zobowiązań

Porównanie danych z ostatnich dwóch lat ukazuje istotną zmianę w strukturze zaległego zadłużenia osób starszych. Choć liczba niesolidnych dłużników spadła, to ci, którzy zalegają z płatnościami, mają do spłacenia coraz wyższe kwoty. Średnia wartość zaległego długu na seniora wzrosła o ponad 6 proc. – z 32 247 zł w 2024 r. do 34 259 zł w 2025 r. Na tle pozostałych grup wiekowych udział seniorów w generowaniu niespłaconego na czas zadłużenia jest znaczący – łączna kwota ich zaległości stanowi obecnie prawie 15 proc. niespłaconych zobowiązań wszystkich Polaków. Co więcej, analiza danych wykazuje, że łączna kwota zobowiązań osób w wieku emerytalnym przewyższa zadłużenie młodszych grup wiekowych, takich jak osoby w wieku 18–24 lat czy 25–34 lat, co potwierdza narastającą presję finansową, z jaką mierzy się najstarsze pokolenie.