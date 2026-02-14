Polacy nie są gotowi na nagłe załamanie finansowe – takie pesymistyczne wnioski płyną z najnowszego raportu „Polaków portfel własny: ukryte priorytety”, sporządzonego przez Santander Consumer Bank. Wyniki badania wskazują, że aż 69 proc. Polaków nie posiada żadnego planu awaryjnego na wypadek kryzysu związanego z finansami. Pełną gotowość i jasno sprecyzowany harmonogram cięć budżetowych posiada jedynie 6 proc. ankietowanych, z kolei 22 proc. dysponuje częściową listą potencjalnych oszczędności.

To świadczy o tym, że zdecydowana większość rodaków w obliczu sytuacji kryzysowej musiałaby improwizować i podejmować decyzje pod presją czasu, zamiast realizować przemyślaną wcześniej strategię.

Jak Polacy zareagowaliby na nagły kryzys finansowy

W badaniu sprawdzono również, jakie działania Polacy podjęliby w razie kryzysu finansowego. 35 proc. respondentów zadeklarowało, że przyjęłoby podejście „mniej znaczy więcej”, co oznacza, że kupowaliby rzadziej, ale wybieraliby produkty lepszej jakości, Nieco mniej ankietowanych, bo 30 proc., stawiałoby na tańsze zamienniki, a 29 proc. szukałoby używanych produktów.