Aktualizacja: 20.11.2025 17:18 Publikacja: 20.11.2025 17:09
Foto: Adobe Stock
Aktywa gospodarstw domowych w Europie Środkowo-Wschodniej są w dużej mierze utrzymywane w walutach i depozytach, co sugeruje przestrzeń do większej dywersyfikacji w kierunku aktywów rynku finansowego. Niski udział własności obligacji skarbowych i akcji przez gospodarstwa domowe pozostawia pole do większej alokacji w te aktywa. To niektóre z ustaleń najnowszej noty badawczej „Zasobność Gospodarstw Domowych w Europie Środkowo-Wschodniej” (CEE Household Wealth), wydanej przez Instytut Inwestycyjny UniCredit.
– Zasobność gospodarstw domowych to nie tylko wskaźnik finansowy, to miara odporności, szans i długoterminowego zaufania, jakie ludzie pokładają w swoich gospodarkach. Badanie wyraźnie pokazuje, że pod względem zasobności gospodarstw domowych EŚW jest regionem w trakcie transformacji i nowych możliwości – komentuje Teodora Petkova, dyrektor Regionu Europy Środkowo-Wschodniej w UniCredit.
Badanie pokazuje, że finansowa zasobność gospodarstw domowych per capita wzrosła w ciągu ostatnich 20 lat w CEE niemal pięciokrotnie, w miarę jak gospodarki regionu stopniowo zbliżały się do gospodarek Europy Zachodniej. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej, takich jak Niemcy, Włochy i Austria, odnotowano dwukrotny wzrost. – Niemniej finansowa zasobność per capita w CEE pozostaje na poziomie około 30 proc. w stosunku do Europy Zachodniej, co sugeruje pole do znacznej dalszej konwergencji – mówi Mauro Giorgio Marrano, starszy ekonomista CEE i jeden z autorów raportu.
Gospodarstwa domowe Europy Środkowo-Wschodniej wykazują ostrożne podejście do alokacji aktywów.
– Ograniczony udział papierów dłużnych w alokacji aktywów gospodarstw domowych sugeruje, że istnieje potencjał do zwiększenia roli, jaką gospodarstwa domowe odgrywają w finansowaniu długu rządowego – komentuje Eszter Gárgyán, CFA, strateg FX w CEE. Jej zdaniem mogłoby to również pomóc w przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym. Węgry, Polska, Chorwacja i Czechy poczyniły w tym zakresie znaczne postępy.
Biorąc pod uwagę konserwatywną strategię inwestycyjną gospodarstw domowych w Europie Centralnej i Wschodniej, na rynkach akcji regionu dominują inwestorzy zagraniczni. Ostatnia lepsza wydajność tych rynków może sprawić, że staną się one bardziej atrakcyjne dla krajowych inwestorów indywidualnych.
– Wraz ze wzrostem gospodarki, Polacy się bogacą. W Polsce w ciągu ostatnich 20 lat gospodarstwa domowe znacząco przybliżyły się do poziomu zamożności znanego z Europy Zachodniej. Mimo to, wciąż mamy sporo do nadrobienia, zwłaszcza w zakresie struktury oszczędności i dywersyfikacji aktywów finansowych – mówi Tomasz Wróblewski, Head of Treasury w UniCredit NV/SA.
Jak zauważa, gospodarstwa domowe mają większe zasoby, ale są dość konserwatywne, jeśli chodzi o inwestowanie. – Zgodnie z raportem, nadal wykazujemy silną skłonność do konserwatywnych form lokowania kapitału. W efekcie nasze portfele są zdominowane przez gotówkę, depozyty bankowe oraz instrumenty dłużne, które nie zapewniają skutecznej ochrony przed inflacją. Widać też silną potrzebę posiadania własnej nieruchomości, zwykle w celach mieszkaniowych. Mniejszy jest natomiast udział instrumentów rynku kapitałowego (akcji i funduszy inwestycyjnych), które historycznie zapewniały wyższe stopy zwrotu. Widać również silne skupienie inwestycji na lokalnym rynku finansowym – tłumaczy. Tomasz Wróblewski podkreśla, że w celu zwiększenia potencjału wzrostu portfela, kluczowe jest zwiększenie udziału akcji i funduszy inwestycyjnych, a także dywersyfikacja geograficzna poprzez inwestycje na giełdach zagranicznych. – Taka zmiana mogłaby lepiej wykorzystać potencjał wzrostu gospodarek światowych i zabezpieczyć kapitał przed ryzykiem lokalnym – podsumowuje.
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
