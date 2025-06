W swoim raporcie ZBP przygotował też mini poradnik, jak zaplanować rodzinny wyjazd i spędzić dobrze czas w wariancie dopasowanym do własnych możliwości finansowych. Sprawdzono, co można zaplanować za 5 tys. zł na Mazurach, na co możemy sobie pozwolić w kwocie do 10 tys. zł nad polskim morzem oraz co zmieści się w budżecie 15 tys. zł w formule all inclusive za granicą. W każdej z tych opcji pod uwagę wzięto koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia i różnych atrakcji.

Przykładowo na Mazurach tygodniowy nocleg, w zależności o wybranego obiektu, kosztuje od ok. 990 do 3 130 zł, a paragon za obiad dla czteroosobowej rodziny może opiewać na ok. 275 zł. Z kolei tygodniowy pobyt z pełnym wyżywieniem dla czteroosobowej rodziny w Egipcie to koszt około 13 580 zł, nieco więcej zapłacimy za pobyt w Grecji – około 13 923 zł oraz w Hiszpanii – około 13 958 zł.