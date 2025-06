Revolut ogłosił właśnie uruchomienie własnej sieci bankomatów, na razie w Hiszpanii, a jeśli pilotaż się powiedzie, plany obejmują ekspansję na inne duże rynki. Bankomaty Revoluta to nowoczesne urządzenia, które mają za zadanie „przenieść staroświecką branżę bankomatową na wyższy technologicznie poziom”.

Dlaczego Revolut inwestuje w bankomaty

Taki ruch ze strony fintechu, który podbił świat cyfrowymi usługami, jest dosyć zaskakujący (dla porównania w Polsce sieć bankomatów raczej się zwija). Z czego wynika? – Wymyślając bankomaty „na nowo”, Revolut chce połączyć świat cyfrowy ze światem fizycznym i rozszerza obietnicę marki na doświadczenia „w realu”. Będą fizycznym punktem styku, który pogłębi zaufanie i zwiększy akwizycję – tłumaczy nieco filozoficznie firma w komunikacie.

W uproszczeniu zaś można powiedzieć, że skoro Revolut stawia sobie za cel, by być bankiem pierwszego wyboru dla klientów, to zrozumiał, że musi zainwestować w pełną infrastrukturę bankową, w tym dostęp do gotówki.

Nowe pomysły fintechów na swój rozwój to oczywiście wyzwania dla tradycyjnych banków, ale też kolejny kamyczek do dyskusji nad przyszłością obrotu gotówkowego i bezgotówkowego. Czy to sygnał, że pomimo rosnącej popularności płatności cyfrowych gotówka wraca do łask?