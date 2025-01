Czas cięć i oszczędzania

Jak było rok temu?

Co czwarty Polak nie tylko wyznaczył sobie cele finansowe na 2024 rok, ale także w pełni je zrealizował – wynika z badania „Noworoczne plany finansowe Polaków” zleconego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor. 25 proc. dorosłych Polaków w pełni zrealizowało swoje cele w tym obszarze. Kolejne 28 proc. osiągnęło je częściowo, co daje łącznie 53 proc. respondentów, którzy mogą uznać swoje postanowienia za udane. Z kolei 35 proc. nie ustaliło żadnych konkretnych planów, a 12 proc. nie udało się ich zrealizować.

Z tego badania wynika, że plany Polaków na 2025 rok pokazują ostrożne podejście do finansów – większość zamierza ograniczyć wydatki swojego gospodarstwa domowego. Wyjątkiem są koszty związane ze zdrowiem i kondycją fizyczną, które planuje zwiększyć 14 proc. osób. Najczęściej badani wskazują na rezygnację z wydatków na elektronikę oraz rozrywkę. Jednocześnie wiele osób myśli o gromadzeniu oszczędności na większe cele, takie jak zakup nieruchomości, podróże czy inwestycje – co deklaruje 21 proc. respondentów. Co czwarty Polak (24 proc.) chce bardziej kontrolować swoje finanse, eliminując niepotrzebne zakupy.

Kluczowymi celami na 2025 rok, poza bieżącymi oszczędnościami, są budowa poduszki finansowej (31 proc.) i wymarzone wakacje (28 proc.). Dla prawie co piątego Polaka (19 proc.) priorytetem pozostaje spłata zobowiązań. Zaskakujące jednak, że 36 proc. dorosłych wciąż nie wie, na co przeznaczy swoje środki w nadchodzącym roku – to może świadczyć o ostrożnym podejściu do planowania budżetu w obliczu niepewnej sytuacji gospodarczej.

Niemal połowa badanych (49 proc.) nie spodziewa się zwiększenia swoich dochodów w następnych 12 miesiącach. Ale 26 proc. Polaków nie zamierza podejmować żadnych działań, by poprawić swoją sytuację materialną.

Inflacja przeszkodzi

Co może przeszkodzić w oszczędzaniu? Inflacja. Według ekonomistów Banku Pekao grudniowy odczyt inflacji (4,8 proc.) nie wpływa na jej prognozy na 2025 rok. – Spodziewamy się, że inflacja będzie w kolejnych miesiącach rosnąć z uwagi na przyspieszenie w cenach żywności, efekty bazowe i konsekwencje wzrostu niektórych cen regulowanych (np. gazu i dystrybucji energii elektrycznej). W konsekwencji szanse są spore, że w każdym miesiącu do czerwca włącznie inflacja będzie przekraczać 5 proc. r./r. Jej szczyt powinien wypaść w marcu, na poziomie 5,5–6 proc. r./r. – przewidują specjaliści. Ich zdaniem efekty bazowe w drugiej połowie roku będą już nieubłagane i inflacja od lipca spadnie poniżej 4 proc. Nie sądzą też, aby ostatnie dane o inflacji wywołały kolejny skręt RPP, tym razem w gołębią stronę. – W Radzie przewagę obecnie mają zwolennicy późnego (co najmniej we wrześniu) wznowienia cięć stóp. Obniżki kosztu pieniądza zobaczymy zatem w końcówce roku (od września) i łączna skala cięć powinna wynieść 100 pkt baz. – prognozują ekonomiści Banku Pekao.