Z tego artykułu dowiesz się: Na jaką skalę kryptowaluty weszły do codziennych płatności w Polsce na tle Europy.

Gdzie Polacy najchętniej płacą aktywami cyfrowymi i co najczęściej kupują.

Dlaczego każda płatność kartą krypto w sklepie jest traktowana jak transakcja giełdowa.

W jaki sposób użytkownicy minimalizują ryzyko podatkowe przy setkach małych transakcji.

W Polsce zakupy spożywcze, transport i opłaty stanowią już 31,7 proc. wydatków dokonywanych OKX Card, a w całej Europie wartość zakupów kartą wzrosła tego lata o 280 proc. rok do roku – wynika z danych OKX, globalnej firmy fintech oferującej m.in. platformę handlu kryptowalutami, portfel on-chain i marketplace. To więcej niż w pozostałych analizowanych krajach: Holandii (22,2 proc.), Niemczech (20,4 proc.) i Francji (14,1 proc.).

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Wraz ze wzrostem wartości zakupów liczba transakcji dokonanych OKX Card w Europie zwiększyła się o 178 proc. rok do roku. Podobny trend widać na całym rynku: wartość zakupów dokonanych za pomocą kart kryptowalutowych osiągnęła w lipcu rekordowe 759 mln dol.

Dane OKX pokazują również zmianę w tym, na co użytkownicy wydają środki. W Niemczech, Holandii, Polsce i Francji liczba użytkowników OKX Card płacących za zakupy spożywcze wzrosła między lutym a lipcem o 65 proc.

Polacy chętnie płacą kryptowalutami w Żabce

Większość transakcji kartami kryptowalutowymi w Polsce i Europie przypada na codzienne, rutynowe zakupy – z czego same zakupy spożywcze stanowią od 11 proc. do nawet 30 proc. ogółu płatności, podczas gdy wydatki na transport, opłaty i inne codzienne usługi zamykają łączną pulę dóbr powszednich (tzw. day-to-day items) na poziomie aż 59 proc. wszystkich transakcji.

Według danych rynkowych z raportów Fintech Weekly oraz Crypto.com Research kategoria „groceries” (supermarkety i sklepy spożywcze) stanowi około 26 do 30 proc. wszystkich transakcji kryptowalutowych w regionie. Choć w skali całej Europy średnia wynosi 26 proc., to badania pokazują, że polscy konsumenci wykazują specyficzne nawyki lokalne, chętnie płacąc kryptowalutami w mniejszych sklepach typu convenience (np. Żabka), a wskaźnik samych zakupów stricte marketowych plasuje się w Polsce bliżej 11 proc.

Wydatki na transport (w tym stacje paliw, bilety i przejazdy) generują 15–20 proc. transakcji. Według analiz Crypto.com kategoria transportowa zanotowała w ostatnich latach skokowy wzrost o 20 proc. rok do roku.

Między majem a lipcem liczba klientów wykorzystujących OKX Card do zakupów spożywczych zwiększyła się o 221 proc., a płacących za transport i paliwo – o 263 proc.

Jeszcze szybciej rosła wartość takich zakupów: o 482 proc. w przypadku żywności oraz 530 proc. w przypadku transportu i paliwa.

Zakupy spożywcze są według danych OKX „najbardziej konsekwentną” kategorią codziennych wydatków na wszystkich czterech rynkach i odpowiadają za 9,5–19,3 proc. wydatków.

– Najciekawsze w tym wzroście nie jest po prostu to, że klienci wydają więcej za pomocą OKX Card, ale to, na co wydają. Zakupy spożywcze, transport i paliwo są częścią codziennego życia, a my obserwujemy szybki wzrost zarówno liczby klientów wykorzystujących kartę do takich zakupów, jak i wydawanych przez nich kwot. To ważny sygnał pokazujący, w jakim kierunku zmierzają aktywa cyfrowe – mówi Erald Ghoos, CEO OKX Europe.

Popularne karty kryptowalutowe w Polsce

Jak wylicza portal executivemagazine.pl, są to:

· Trustee Plus + Quicko Digital: bardzo popularne połączenie cyfrowego portfela z kartą płatniczą, cenione za wygodne i szybkie korzystanie ze środków.

· Bybit Card: giełdowa karta debetowa z obsługą wielu kryptowalut i programem korzyści.

· Crypto.com Visa Card: znana z fizycznych kart i systemu zwrotów (cashback) w tokenach.

· CRO.Wirex Card: jedna z najstarszych na rynku europejskim kart obsługujących codzienne płatności krypto.

· Coinbase Card: karta powiązana bezpośrednio z kontem na giełdzie Coinbase.

· OKX Card: karta globalnej firmy fintech, oferującej m.in. platformę handlu kryptowalutami, portfel on-chain i marketplace.

Uwaga na podatki!

Warto pamiętać, że polskie prawo nie zwalnia z podatku dochodowego (PIT-38) transakcji bezgotówkowych kartami kryptowalutowymi. Każde zbliżenie karty w sklepie spożywczym czy na stacji benzynowej traktowane jest przez Urząd Skarbowy jako odpłatne zbycie waluty wirtualnej w zamian za towar lub usługę – przypomina portal e-pity.pl.

Od zysku wygenerowanego w momencie zakupu (różnicy między kursem zakupu kryptowaluty a jej kursem w chwili płatności kartą) należy odprowadzić 19 proc. podatku dochodowego.

Aby uniknąć skomplikowanych wyliczeń podatkowych przy setkach małych zakupów spożywczych, polscy użytkownicy kart kryptowalutowych najczęściej zasilają je stablecoinami (np. USDT, USDC). Ich kurs powiązany jest z dolarem amerykańskim, co minimalizuje wahania ceny i redukuje ryzyko powstawania dużych zysków lub strat kapitałowych przy sklepowej kasie.