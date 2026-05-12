Z tego artykułu dowiesz się: Jaka jest aktualna tendencja dotycząca rzetelności płatniczej Polaków.

Jakie regiony wykazują najniższą dyscyplinę finansową mieszkańców.

Jakie czynniki wpływają na obserwowaną rzetelność płatniczą konsumentów w Polsce.

Jakie są istotne różnice w specyficznych wskaźnikach zadłużenia między województwami.

Rzetelna Firma i Krajowy Rejestr Długów udostępniły najnowsze zestawienie rzetelności płatniczej Polaków. Dotyczy ono 2025 r. Przeanalizowano łączne kwoty zadłużenia we wszystkich województwach, biorąc pod uwagę liczbę ich mieszkańców. W każdym z województw uwzględniono trzy wskaźniki: poziom zadłużenia w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średnią wartość zaległości statystycznego dłużnika w każdym z nich oraz wielkości odsetka osób zadłużonych wśród wszystkich mieszkańców. Analizowane dane dotyczą długów, których termin płatności minął.

Średnie zadłużenie, które nie jest spłacone w terminie, najwyższe jest w woj. lubelskim (ponad 24,7 tys. zł) i mazowieckim (ok. 23,6 tys. zł). Najniższe w łódzkim (19,4 tys. zł). Najwyższa zaś kwota w przeliczeniu na 1000 mieszkańców to ponad 1,7 mln zł na Warmii i Mazurach oraz 1,65 mln zł w woj. pomorskim.

W których województwach mieszkańcy najrzadziej zalegają ze spłatą kredytów?

Mieszkańcy Podkarpacia to najbardziej rzetelni konsumenci. Za nimi znalazły się osoby z Małopolski i Wielkopolski, choć dystans dzielący je od lidera jest znaczący. Na ostatnich miejscach najnowszego Rankingu Rzetelności Konsumentów uplasowały się Warmia i Mazury, Pomorze oraz Dolny Śląsk. W porównaniu do minionej edycji (z czerwca 2025 r.) – w tym roku niezależnie od zajętego miejsca – mieszkańcy większości województw zdobyli mniej punktów w rankingu, co pokazuje, że coraz więcej Polaków ma trudności z utrzymaniem dyscypliny finansowej.

– Rosnące koszty życia, wysoka inflacja z ostatnich lat, a także wzrost o 14,5 proc. liczby zarejestrowanych bezrobotnych w marcu bieżącego roku w porównaniu do analogicznego miesiąca minionego roku, mogą być przyczynami, dla których coraz więcej osób ma trudności z zachowaniem rzetelności płatniczej – skomentował Jakub Kostecki, wiceprezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.

Najmniejszy procent mieszkańców stanowią osoby zadłużone, niespłacające w terminie, mieszkające na Podkarpaciu (niespełna 3 proc.), najwięcej takich osób jest w woj. dolnośląskim (co trzynasta). Podkarpacie awansowało na pozycję lidera z trzeciego miejsca zajętego w ubiegłej edycji Rankingu Rzetelności Konsumentów, wyprzedzając województwa świętokrzyskie i podlaskie. Jednak awans ten nie odbył się za sprawą spektakularnej poprawy wyników (wzrost o 3 punkty), a raczej jest efektem większych kłopotów pozostałych województw. – uważają autorzy analizy finansowej.

Osoby z problemami w bieżącym regulowaniu zobowiązań stanowią niespełna 4 proc. w Małopolsce. Mają 835,7 tys. zł długu w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, co oznacza 22 tys. zł pojedynczego średniego zobowiązania. Z kolei w Wielkopolsce (trzecie miejsce w rankingu) osoby zadłużone stanowią ponad 6 proc. mieszkańców. W tym regionie łączna wartość zobowiązań to 1,2 mln zł na tysiąc mieszkańców, przy czym to w tym regionie zanotowano najniższe średnie zadłużenie przypadające na dłużnika – wynosi ono 19,4 tys. zł.

W jakich regionach sytuacja jest trudniejsza?

Na końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie (10 pkt.), które na ostatnią pozycję rankingu spadło z 14. miejsca. Co czternasty mieszkaniec regionu nie spłacał zobowiązań na czas. Dług wyniósł 1,7 mln zł na tysiąc mieszkańców i prawie 23,1 tys. zł średniego zadłużenia przypadającego na zadłużoną osobę. Tuż przed nimi uplasowały się Pomorze i Dolny Śląsk Na Pomorzu odsetek zadłużonych wyniósł ponad 7 proc., a zadłużenie na tysiąc mieszkańców – 1,66 mln zł. Pojedyncze zobowiązanie w wysokości 23,3 tys. zł. 7,6 proc. Dolnoślązaków nie spłaca swoich zobowiązań w terminie, co oznacza 1,57 mln zł długu w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców i 20,6 tys. zł średniego zadłużenia.

– Województwa, których mieszkańcy cechują się niską moralnością płatniczą, to regiony o różnej specyfice. Warmia i Mazury są bardziej uzależnione od sezonowości gospodarczej, co może przekładać się na większą niestabilność dochodów, a tym samym trudności z utrzymaniem dyscypliny finansowej. Co więcej, to właśnie w tym województwie zarobki są najniższe na tle całego kraju – przeciętnie wynagrodzenie wynosi tam 7433 zł brutto, a więc o 1791 zł mniej niż w województwie dolnośląskim, które mimo większych płac, także znalazło się na końcu rankingu. To pokazuje wyraźnie, że rzetelność konsumentów niekoniecznie idzie w parze z zasobnością ich portfela. Dolny Śląsk to teren silnie zurbanizowany ze stosunkowo wysokimi zarobkami. Paradoksalnie wyższe dochody mogą zachęcać konsumentów do zaciągania większych zobowiązań i niekoniecznie dobrze się to kończy – podsumował Jakub Kostecki.