Nie zawsze. I na tym właśnie polega codzienna praca gdańskiej kancelarii detektywistycznej Nexus Group — stanie po drugiej stronie barykady niż oszuści i odbieranie im tego, co zdążyli zabrać.

Anatomia oszustwa, zanim ktokolwiek zdąży zareagować

Współczesne oszustwo inwestycyjne rzadko wygląda jak oszustwo. Zaczyna się od reklamy z „gwarantowanym zyskiem”, kontaktu na komunikatorze albo znajomości z kimś, kto chwali się fortuną zbitą na krypto. Potem pojawia się profesjonalnie wyglądająca platforma, pierwsza mała wpłata i — co kluczowe — realnie rosnące słupki na wykresie. To manipulacja, nie inwestycja: wykres jest dekoracją, a nie zapisem transakcji.

Ofiara dopłaca coraz więcej, często pod presją „konsultanta”, który buduje relację i gra na emocjach. Bywa, że namawia do zainstalowania programu „wspierającego inwestowanie” — w praktyce narzędzia zdalnego dostępu, które otwiera drogę do konta bankowego. Moment prawdy przychodzi przy próbie wypłaty: nagle trzeba uregulować „podatek”, „prowizję” albo „ubezpieczenie”. To sygnał, że po drugiej stronie nigdy nie było brokera. Był scenariusz. Tak wygląda typowe oszustwo inwestycyjne.

Rodzaje oszustw inwestycyjnych

Oszustwa "brokerskie" i platformowe:

Fałszywy broker – nieistniejąca lub nielicencjonowana platforma forex/CFD z podrobionym panelem, gdzie zyski są tylko liczbami na ekranie, a wypłata jest blokowana pod pretekstem "podatku" lub "prowizji".

Boiler room – zorganizowany call center dzwoniący z presją czasu i "gwarantowanym zyskiem", sprzedający bezwartościowe lub nieistniejące instrumenty.

Sklonowana firma (clone firm) – oszust podszywa się pod realny, licencjonowany dom maklerski (kopia strony, numer KNF/FCA prawdziwej firmy), ale numer konta jest jego własny.

Fałszywy panel/aplikacja inwestycyjna – aplikacja pokazuje rosnące saldo generowane przez skrypt, żeby skłonić do kolejnych dopłat.

Kryptowaluty

Fałszywa giełda / fałszywy portfel – platforma przyjmuje depozyty w krypto i znika albo uniemożliwia wypłatę.

Rug pull – twórcy tokena lub projektu DeFi wycofują płynność po napompowaniu ceny, zostawiając posiadaczy z bezwartościowym aktywem.

Pump and dump – zorganizowana grupa (często na Telegramie) rozgrzewa kurs małego tokena, po czym sprzedaje na szczycie zwabionym uczestnikom.

Fałszywy airdrop / "podwajanie" krypto – obietnica zwrotu dwukrotności wysłanych środków, zwykle firmowana deepfake'iem znanej osoby.

Cloud mining / staking scam – sprzedaż "mocy obliczeniowej" lub kontraktów stakingowych, które nie istnieją, a wypłaty pochodzą z wpłat nowych klientów.

Approval / drainer scam – phishingowa strona nakłania do podpisania transakcji dającej nieograniczony dostęp do portfela.

Struktury piramidalne

Piramida Ponziego – zyski wypłacane są z wpłat nowych inwestorów, a nie z realnej działalności, do momentu wyschnięcia napływu.

Piramida finansowa / MLM inwestycyjny – wynagrodzenie zależy głównie od rekrutacji kolejnych uczestników, a nie od sprzedaży realnego produktu.

HYIP (High Yield Investment Program) – strona obiecująca kilka procent dziennie, z licznikiem "dni działania", będąca zawsze schematem Ponziego.

Manipulacja emocjonalna

Pig butchering / romance scam inwestycyjny – oszust buduje tygodniami relację (randkowa aplikacja, "pomyłkowy" SMS), po czym wprowadza ofiarę na kontrolowaną platformę i "tuczy" ją do maksymalnej wpłaty.

Affinity fraud – wykorzystanie zaufania wewnątrz zamkniętej grupy (parafia, diaspora, branża), gdzie rekomendacja "swojego" wyłącza weryfikację.

Aktywa "alternatywne" i fizyczne

Nieruchomości/grunty widmo – sprzedaż działek "przed zmianą planu zagospodarowania" lub condohoteli z fikcyjną gwarancją czynszu.

Metale szlachetne i diamenty – sprzedaż złota po cenie wielokrotnie zawyżonej, z przechowaniem "w skarbcu", który nie istnieje.

Kolekcjonerskie / egzotyczne – wino, whisky, dzieła sztuki, hodowla, plantacje tekowe z obietnicą wyceny opartej na fikcyjnym rynku wtórnym.

Carbon credits / zielone inwestycje – sprzedaż jednostek emisji lub udziałów w projektach ekologicznych bez rynku zbytu.

Rynek kapitałowy

Insider trading scam – sprzedaż "poufnej informacji" o przejęciu, która jest zmyślona albo służy manipulacji kursem.

Pre-IPO fraud – oferta akcji spółki, która rzekomo wkrótce zadebiutuje na giełdzie, po cenie "z dyskontem".

Advance fee fraud – żądanie opłaty wstępnej (kaucja, ubezpieczenie, podatek) jako warunku dostępu do inwestycji lub wypłaty zysku.

Churning – doradca generuje nadmierne obroty na koncie klienta wyłącznie po to, by naliczyć prowizje.

Warstwa techniczna i wizerunkowa

Deepfake / fałszywy autorytet – reklamy z wygenerowanym wizerunkiem znanej osoby lub podszycie pod realną instytucję finansową jako wabik na landing page.

Fałszywy sygnalista / guru – płatna grupa sygnałowa lub "mentor", którego wyniki to zmanipulowane screenshoty, a realny przychód to abonament albo prowizja partnerska od fałszywego brokera.

Fałszywe obligacje korporacyjne – emisja papierów spółki bez zdolności obsługi długu, sprzedawana z "gwarantowanym kuponem".

Wspólne czerwone flagi: gwarantowany zysk, presja czasu, brak licencji KNF/rejestru, wypłata blokowana dodatkową opłatą, rachunek odbiorcy inny niż nazwa firmy, kontakt wyłącznie przez WhatsApp/Telegram.

Pierwsze godziny decydują o wszystkim

Im szybciej poszkodowany zareaguje, tym więcej da się uratować — bo pieniądze i cyfrowe ślady najłatwiej zatrzymać, zanim rozpłyną się przez kolejne rachunki i giełdy. Zanim jeszcze podejmiesz jakiekolwiek dalsze kroki, warto: zgłosić przestępstwo na policję i uzyskać potwierdzenie, zastrzec dokumenty i zablokować karty, sprawdzić w BIK, czy na Twoje dane nie zaciągnięto zobowiązań, oraz — to bywa pomijane — zażądać w banku procedury chargeback, jeśli płatność szła kartą. I najważniejsze: zabezpieczyć wszystko, co zostało. Potwierdzenia przelewów, korespondencję, zrzuty ekranu, adresy stron, dane logowania. To nie makulatura — to materiał dowodowy.

Narzędzia, których oszust się nie spodziewa

Tu zaczyna się część, której poszkodowany nie wykona sam. Nexus Group pracuje na narzędziach zapożyczonych wprost z arsenału śledczych finansowych. Analiza blockchain pozwala prześledzić drogę środków między portfelami kryptowalutowymi i wskazać punkty, w których trafiły na giełdę — a więc tam, gdzie stoi za nimi konkretny człowiek i procedura KYC. Raport z analizy portfela porządkuje ten ruch w formę zrozumiałą dla banku, giełdy i prokuratora.

Druga warstwa to wywiad cyfrowy: analiza domeny fałszywej platformy, ustalanie realnego dostawcy hostingu nawet wtedy, gdy sprawca ukrywa się za reverse proxy, wiązanie tożsamości internetowych i ustalanie osób stojących za pozornie anonimowymi kontami. Trzecia to współpraca — z bankami, giełdami, kancelariami prawnymi i organami ścigania w Polsce oraz za granicą, bo oszustwa kryptowalutowe niemal zawsze są transgraniczne. Efektem nie jest „obietnica odzysku”, lecz uporządkowana dokumentacja, która daje prokuraturze i sądowi realny punkt zaczepienia.

Dlaczego akurat oni

Nexus Group to nie anonimowy portal z formularzem. Firma działa jako kancelaria detektywistyczna wpisana do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez MSWiA. Jej prezes, detektyw i biegły sądowy Patryk Dołubizno, specjalizuje się w analizie kryptoaktywów i śledzeniu transakcji blockchain — a jego wiedza trafia nie tylko do klientów. Na zaproszenie policji prowadził szkolenia dla funkcjonariuszy zwalczających przestępczość gospodarczą m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Pruszczu Gdańskim i Wejherowie, dotyczące świata kryptowalut, identyfikacji podejrzanych transakcji i odzyskiwania środków przez pokrzywdzonych. Jest też członkiem honorowym Stowarzyszenia STOP Ofiarom Przestępstw Internetowych.

Za deklaracjami stoją zakończone sprawy. Jedną z nich było doprowadzenie do skazania obywatela Nigerii za oszustwo inwestycyjne w kryptowalutach, w którym poszkodowana Polka straciła ponad 57 tysięcy złotych — wyrok zapadł przed Sądem Rejonowym w Tarnowie. Więcej sukcesów firmy oraz opinie można zobaczyć na stronie internetowej https://nexus-group.pl/opinie/

Bez obietnic bez pokrycia

Uczciwa rozmowa zaczyna się od granic tego, co możliwe. Nie każdego oszusta da się namierzyć, nie każdą złotówkę odzyskać, a wynik zależy od rodzaju oszustwa, czasu reakcji i tego, jakie ślady transakcji przetrwały. Dlatego Nexus Group nie obiecuje cudów — mówi wprost, co jest realne, a co nie, i każdą sprawę wycenia indywidualnie po bezpłatnej wstępnej analizie. To podejście mniej efektowne niż hasła o „gwarantowanym zwrocie”, ale właśnie takie odróżnia realną pomoc od kolejnej pułapki.

Co zrobić teraz

Najgorszą decyzją po oszustwie jest cisza — ze wstydu, ze strachu, z przekonania, że sprawa jest z góry przegrana. Sprawca na to liczy, bo z każdym tygodniem ślady blakną. Jeśli padłeś ofiarą fałszywego brokera, platformy inwestycyjnej albo oszustwa kryptowalutowego, zbierz dowody i skontaktuj się z zespołem Nexus Group po bezpłatną analizę sytuacji. Odzyskanie pieniędzy bywa bliżej, niż się wydaje — ale tylko wtedy, gdy ktoś zaczyna walczyć.

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