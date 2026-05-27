Zakup mieszkania przed narodzinami dziecka coraz częściej staje się nie tylko decyzją życiową, ale również jedyną opcją na otrzymanie kredytu na wymarzoną nieruchomość. Banki, oceniając zdolność kredytową, analizują dochody, koszty utrzymania i liczbę osób w gospodarstwie domowym. Im więcej osób na utrzymaniu, tym niższa może być kwota dostępnego finansowania.

O ile zmniejsza się zdolność kredytowa po urodzeniu dziecka?

Jak informuje Business Insider, powołując się na wyliczenia ekspertów Rankomat, rodzina z dochodem 12 tys. zł netto miesięcznie:

po narodzinach pierwszego dziecka traci około 95 tys. zł zdolności kredytowej względem pary bezdzietnej,

przy dwójce dzieci różnica wynosi 245 tys. zł,

przy trójce 415 tys. zł.

To pokazuje, dlaczego wiele par próbuje kupić mieszkanie jeszcze przed powiększeniem rodziny oraz dlaczego rodzinom wielodzietnym trudniej zmienić lokal na większy.

Jaką kwotę kredytu mogą otrzymać pary bezdzietne i z dziećmi?

Eksperci ANG Odpowiedzialne Finanse, na których również powołuje się Business Insider, twierdzą że przy dochodzie 8 tys. zł netto para bez dzieci może otrzymać średnio ponad 515 tys. zł kredytu. Rodzina z jednym dzieckiem ma już zdolność na poziomie około 400 tys. zł. Te założenia dotyczą sytuacji, gdy para posiada 20 proc. wkładu własnego, pobiera 800+ i pracuje na podstawie umowy o pracę.

Te kwoty przekładają się na dostępny metraż mieszkań w zależności od lokalizacji. Przy takich zarobkach bezdzietna para może pozwolić sobie na zakup mieszkania o powierzchni około 32 m kw. w Warszawie lub 57 m kw. w stolicy. W przypadku posiadania jednego dziecka dostępny metraż znacznie się obniża – do około 25 m kw. w stolicy i 39 m kw. w Katowicach.

Przy wyższych dochodach wpływ dziecka na zdolność kredytową może być mniejszy. W przypadku zarobków na poziomie 11 tys. zł netto miesięcznie nie ma większej różnicy w dostępnej kwocie kredytu między parą bezdzietną a rodziną z dzieckiem. Z kolei przy zarobkach sięgających 15 tys. zł netto świadczenie 800+ może nawet częściowo poprawić wynik wyliczeń i zwiększyć zdolność kredytową rodzin z dzieckiem.

Eksperci zaznaczają jednak, że każdy bank stosuje własne zasady oceny dochodów, kosztów utrzymania i świadczeń socjalnych. To oznacza, że rodziny planujące zakup mieszkania muszą liczyć się z dużymi różnicami między ofertami banków.

Widać ożywienie na rynku kredytów hipotecznych

W kwietniu 2026 r. o kredyt hipoteczny wnioskowało ponad 42 tys. osób, czyli niemal 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie średnia wartość wnioskowanego kredytu przekroczyła 500 tys. zł. Nadal sporym problemem pozostają ceny mieszkań. Jak podaje RynekPierwotny.pl, w Warszawie średnia cena lokalu z rynku pierwotnego zbliża się do 20 tys. zł za metr, w Gdańsku przekracza 18 tys. zł, w Krakowie wynosi ponad 17 tys. zł, a w Poznaniu ponad 14 tys. zł. Średnia cena mieszkań w Polsce w kwietniu 2026 r. wynosiła z kolei ponad 15 tys. zł.