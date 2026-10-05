Pełnomocnik swój problem opisał w liście do redakcji serwisu Wyborcza.biz.

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Seniorka udzieliła szerokiego pełnomocnictwa

Zaznaczył w nim, że kilka lat temu pani Helena wraz z mężem, który zmarł w ubiegłym roku, udzielili mu bardzo szerokiego pełnomocnictwa notarialnego. Obejmowało ono m.in. sprawy zdrowotne, finansowe i majątkowe. Małżonkowie zabezpieczyli się w ten sposób na sytuację, w której w przyszłości nie będą już w stanie samodzielnie prowadzić swoich spraw. Ponadto dwa lata temu małżonkowie udzielili panu Michałowi również pełnomocnictwa bankowego.

– Starsi państwo wyraźnie zaznaczali, że ma ono obejmować wszystkie możliwe czynności. Byli wieloletnimi klientami segmentu Gold i mieli przydzielonego indywidualnego opiekuna. Opiekun ten pracuje obecnie w VeloBanku i nadal obsługuje panią Helenę – opisał pełnomocnik w swoim liście do serwisu.

Pełnomocnictwo okazało się niewystarczające

Problem pojawił się w momencie, gdy pełnomocnik chciał sprzedać należące do pani Heleny fundusze inwestycyjne w dolarach wycenione na ok. 300 tys. dol., czyli ponad 1 mln zł. Transakcja ta, według jego relacji, wymaga wizyty w oddziale, w przeciwieństwie do sprzedaży funduszy w złotówkach, której dokonać można przez internet.

Gdy pan Michał pojawił się w jednym z oddziałów VeloBanku, aby sprzedać fundusze w dolarach, dowiedział się, że żadne z posiadanych przez niego pełnomocnictw nie jest wystarczające. W związku z tym złożył reklamację.

Okazuje się, że posiadane przez niego pełnomocnictwo, chociaż uprawnia go do „wszelkich czynności w zakresie prowadzenia spraw i zwykłego zarządu majątkiem”, to nie wskazuje wprost funduszy inwestycyjnych na rachunku Citi Banku (obecnie VeloBank) w dolarach.

VeloBank podkreśla, że jest otwarty na znalezienie rozwiązania. Jednocześnie zauważa, że pełnomocnik może działać jedynie w granicach określonych przez klienta. Natomiast w przypadku czynności, które wykraczają poza zwykły zarząd, potrzebne może okazać się precyzyjne upoważnienie. Bank dodaje, że jeśli senior nie może przyjechać do placówki, możliwa jest wizyta pracownika banku u niego.

Pan Michał relacjonuje jednak, że VeloBank nie zaproponował mu odwiedzin w domu pani Heleny.

Banki a pełnomocnictwa. Krajowa Rada Notarialna wyjaśnia

Z informacji uzyskanych przez Wyborczą.biz wynika, że w Krajowej Radzie Notarialnej znany jest problem zbyt ogólnych pełnomocnictw lub wewnętrznych przepisów banków.

Zgodnie z art. 98 Kodeksu cywilnego pełnomocnictwo ogólne obejmuje czynności zwykłego zarządu, przypomniała w rozmowie z serwisem Magdalena Arendt, wiceprezeska Krajowej Rady Notarialnej. Przepisy nie podają jednak wprost definicji tego pojęcia, a jego ocena zależy od okoliczności konkretnego przypadku, w tym m.in. od rodzaju czynności, jej wartości i interesu mocodawcy.

– Jeżeli czynność wykracza poza zwykły zarząd, potrzebne jest pełnomocnictwo określające zakres takiej czynności. Wówczas pełnomocnictwo określa jej rodzaj, wskazując zakres uprawnień przekazanych pełnomocnikowi – wyjaśniła Magdalena Arendt.

Jednocześnie dodała, że banki mają własne zasady dotyczące pełnomocnictw. W związku z tym, aby uniknąć problemów, warto przed sporządzeniem pełnomocnictwa zapoznać się z rekomendacjami danego banku w tym zakresie.