Najczęstszym powodem chłodu w domu lub mieszkaniu są nieszczelności. Ten problem dotyczy zwłaszcza starszych lokali, w których znajdują się drewniane okna. Jeśli przez szczeliny ucieka ciepło, będzie to miało przełożenie nie tylko na temperaturę, ale również na wzrost kosztów ogrzewania.

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Jak sprawdzić, którędy ucieka ciepło?

Nieszczelności najczęściej dotyczą okien oraz drzwi wejściowych. Źródłem problemu są zwykle zużyte uszczelki, rozregulowane zawiasy lub szczelina nad progiem. Nawet jeśli szpary są niewielkie i tak pozwalają na przenikanie zimnego powietrza do wnętrza i ucieczkę ciepła. Należy pamiętać, że takie elementy jak uszczelki z czasem się zużywają, twardnieją, pękają i przestają dobrze przylegać. Z kolei zużyte lub niewłaściwie ustawione zawiasy mogą sprawiać, że skrzydło drzwi nie domyka się prawidłowo.

Jak sprawdzić, czy chłód w pomieszczeniu faktycznie wynika z nieszczelności? Wystarczy wykonać proste testy. Na początek przyłóżmy dłoń do ramy okiennej oraz ościeżnicy. Jeśli poczujemy chłodne powietrze, to znak, że okna lub drzwi są nieszczelne. Drugim sposobem jest włożenie kartki między skrzydło a ramę. Po zamknięciu okna lub drzwi spróbujmy ją wyjąć. Jeśli uda się to zrobić bez większego problemu, to znak, że nieszczelność faktycznie występuje. Test z kartką warto powtórzyć w kilku punktach, aby ustalić, gdzie pojawiają się luzy.

Jak uszczelnić drzwi i okna bez konieczności ich wymiany?

W wielu przypadkach wystarczy wymienić uszczelki na nowe lub spróbować je podkleić. Przed montażem trzeba dokładnie oczyścić powierzchnię i przyciąć materiał na odpowiednią długość. Oprócz tego sprawdźmy, czy zawiasy wymagają regulacji. W wielu oknach można też ustawić tryb okienny w zależności od pory roku. W trybie letnim uszczelki nie są tak mocno dociśnięte do ramy, więc jeśli nie zmieniliśmy go na zimowy, może się okazać, że właśnie tędy ucieka część ciepła.

Większe szczeliny można wypełnić pianką montażową i wykończyć silikonem. Z kolei przerwę nad progiem można zmniejszyć za pomocą uszczelki opadającej, która wysuwa się podczas zamykania drzwi. Jeszcze innym rozwiązaniem jest wałek antyprzeciągowy.