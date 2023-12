Jakie będą nowe wakacje kredytowe

Plusy i minusy propozycji

Pozytywem propozycji Polski 2050 jest fakt, że o ile wydawanie na ratę kredytu nie więcej niż 30 proc. dochodu uważa się za opcje bezpieczną, o tyle problemy ze spłatą pojawiają się, gdy obciążenie wynosi 50 proc. Poziom 40 proc. oznacza, że domowy budżet nie ma już swobody i w konsekwencji mogą zacząć pojawiać się problemy ze spłatą rat.

– Minusem nowego pomysłu jest natomiast trudność z określeniem, czy raty kredytowe stanowią faktycznie 40 proc. dochodów. Nie każdy będzie w stanie łatwo oszacować, czy już wydaje ponad 40 proc. dochodów na ratę czy nie Szczególnie jeśli otrzymuje wpływy z różnych źródeł, a do tego na konto wpływają na przykład świadczenia typu 500+. Jeszcze gorzej, gdy dochody te w różny sposób są obarczone daninami publicznymi – zauważa Bartosz Turek.

Jak przypomina, propozycja obecnego rządu to przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 r. na dotychczasowych zasadach dla osób z kredytem do 400 tys. zł. Ktoś, kto pożyczył nie więcej niż 800 tys. zł, miałby prawo do skorzystania ze wsparcia, ale tylko jeśli wydaje na ratę ponad połowę dochodu. – W praktyce oznaczało to, że ze wsparcia mogłoby skorzystać niewiele mniej osób niż dotychczas. Z danych BIK wynika natomiast, że teraz z wakacji kredytowych korzystają posiadacze około 1,1–1,2 mln hipotek złotowych – podsumował analityk HREIT.