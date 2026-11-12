Mowa o pałacu w Trawnikach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Pawłowiczki. Nieruchomość położona jest ok. 16 km od Kędzierzyna-Koźla i ok. 47 km od Opola.

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XIX-wieczny pałac w Trawnikach wystawiono na sprzedaż. Cena: 600 tys. zł

Pałac, jak wynika z ogłoszenia, to XIX-wieczna, neoklasycystyczna rezydencja. Ma powierzchnię użytkową wynoszącą 2200 m kw. i znajduje się na działce o powierzchni 1,8943 ha. Pałac, do którego przynależy także oranżeria, otoczony jest przez zabytkowy park.

Budynek jest podpiwniczony i posiada dwie kondygnacje oraz użytkowe poddasze. Łącznie znajduje się w nim 30 pokoi. Obiekt jest objęty ochroną konserwatorską i znajduje się w stanie wymagającym generalnego remontu.

Pałac w Trawnikach wystawiony został na sprzedaż za 600 tys. zł netto, co przy jego powierzchni oznacza, że cena w przeliczeniu na metr kwadratowy wynosi ok. 273 zł.

„To propozycja dla inwestora poszukującego nieruchomości o dużej skali i niskiej cenie wejścia, z potencjałem adaptacji m.in. pod działalność hotelową, senioralną, opiekuńczą, rehabilitacyjną, medyczną lub eventową” – czytamy w serwisie z ogłoszeniami domtoraj.pl.

Pałac w Trawnikach na Opolszczyźnie. Jego historia sięga połowy XIX wieku

Pałac w Trawnikach, nazywany też pałacem von Walhoffena, wzniesiony został w 1859 r. na polecenie Franza von Wallhofena. Wokół budynku urządzono park. Obiekt był później wielokrotnie przebudowywany.

Jak podaje serwis palaceslaska.pl, jest to budynek „[…] murowany, z cegły, otynkowany, wzniesiony na planie prostokąta […] nakryty wysokimi dachami z lukarnami i facjatkami. Fasada 11-osiowa, z centralnym 3-osiowym niewielkim ryzalitem, w którym umiejscowiono wejście poprzedzone nowszymi, żelbetowymi schodami (II poł. XX w.)”. Obecnie obiekt jest opuszczony i zabezpieczony przed wejściem osób niepowołanych.

Pałac w Trawnikach został wpisany do rejestru zabytków w 1981 r., a otaczający go park – w 1984 r.