Michał Grzeląska, dyrektor oddziału Freedom Łódź Wierzbowa, uważa, że koniec roku sprzyja kupującym, bo część sprzedających będzie chciała szybciej zawrzeć transakcje, zamykając rok. – Nie oznacza to wyraźnych spadków cen w skali całego rynku, raczej selektywne okazje tam, gdzie motywacja sprzedającego jest największa – zaznacza dyrektor Grzeląska. – Moim zdaniem w Łodzi większe ruchy cen będziemy obserwować na rynku pierwotnym niż wtórnym. Bardzo duża podaż mieszkań od deweloperów wywiera na nich dużą presję, żeby zamknąć rok odpowiednimi wynikami.

Dyrektor z Freedom podaje, że średni czas sprzedaży wydłużył się wyraźnie względem okresu gorączki zakupowej. – Dane pokazują, że jeszcze w II kwartale 2024 r. ogłoszenia mieszkań „wisiały” przeciętnie ok. 67 dni, natomiast na początku 2025 r. przeciętny czas ekspozycji w największych miastach dochodził już do ok. 100 dni. W Łodzi – to ok. 90 dni – podaje.

Szybkie transakcje mieszkaniowe

Joanna Bąk, właścicielka oddziału Północ Nieruchomości Częstochowa ANMP4, szacuje, że standardowy czas sprzedaży mieszkania to dziś dwa – trzy miesiące. – Zdarzają się jednak szybkie transakcje, zamykane nawet w kilka dni, jeśli oferta mieszkania jest atrakcyjna cenowo lub nieruchomość jest świetnie położona – mówi Joanna Bąk.

Pośredniczka prognozuje, że ceny mieszkań do końca roku powinny pozostać stabilne. Nie wyklucza drobnych spadków, szczególnie gdy sprzedający będą chcieli zamknąć transakcję jeszcze w tym roku. – Deweloperzy mogą oferować promocje i rabaty, a na rynku wtórnym będzie większa skłonność do negocjacji – przewiduje.

Także Emilia Chrastina, kierownik oddziału Północ Nieruchomości Warszawa Śródmieście, uważa, że sprzedający, którym zależy na czasie, mogą się zdecydować na niewielkie korekty cen. – Jednocześnie rynek jako całość pozostaje stabilny – podziela opinie. – Spodziewam się dalszych wzrostów cen, ale będą stopniowe i przewidywalne, a nie gwałtowne. Coraz więcej właścicieli podchodzi do sprzedaży realistycznie, dostosowując strategię do faktycznego popytu.