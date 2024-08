– Do kosztów samego domu trzeba dodać koszt działki, który w zależności od lokalizacji waha się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Mówimy tu oczywiście o lokalizacjach poza centrami dużych miast – tam ceny z punktu widzenia zwykłego Kowalskiego są już od dawna abstrakcyjne – zauważa Wojciech Rynkowski.

Warto zwrócić uwagę na założenia programu Bezpieczny Kredyt 2 proc., z którego można było skorzystać w zeszłym roku. Maksymalna kwota kredytu hipotecznego na rodzinę z dzieckiem wynosiła 600 tys. zł, a wymagany wkład własny to maksimum 200 tys. zł. Ciekawe, że wymienione kwoty pokrywają się niemal dokładnie z kosztem wybudowania domu o powierzchni około 100 mkw i ceną zakupu działki niezbędnej do jego postawienia. Stało się tak, ponieważ w zeszłym roku BK2 proc. przyczynił się do znacznego wzrostu cen nieruchomości i znacznego ujednolicenia kosztów domów i mieszkań.

Można zatem przyjąć, że aby zbudować w 2024 roku dom dla rodziny 2+1 potrzeba 600 tys. zł i działkę (lub kwotę stanowiącą jej ekwiwalent pieniężny). W jednym i drugim przypadku będą one stanowić wkład własny do kredytu hipotecznego.

Posiłkują się zatem kredytem hipotecznym, trzeba pożyczyć 600 tys. zł. na okres 20-25 lat. Ile trzeba zarabiać, żeby zdolność kredytowa była odpowiednia do wymagań stawianych aktualnie przez banki? – Skorzystałem z kalkulatora kredytu hipotecznego w jednym z dużych polskich banków. Z jego pomocą wyliczyłem, że aby otrzymać 600 tys. zł na 25 lat trzyosobowa rodzina powinna udokumentować dochody w kwocie około 11 000 zł netto. Dodatkowo poza bieżącymi kosztami utrzymania przyjąłem, że inne finansowe zobowiązania rodziny (na przykład spłata pożyczki na samochód) wynoszą 500 zł miesięcznie. Oznacza to, że dwie osoby z dzieckiem, mogą sobie pozwolić na budowę 100 metrowego domu korzystając z kredytu hipotecznego, o ile zarabiają w sumie dwie średnie krajowe – wyliczył Wojciech Rynkowski.

Zbuduj to sam

Jednym ze sposobów ograniczenia kosztów budowy jest osobiste zaangażowanie w powstawanie domu, czyli wznoszenie go tak zwaną metodą gospodarczą. W zależności od tego, w jakim stopniu inwestor będzie chciał i umiał zaangażować się w pracę przy jego budowie, może zaoszczędzić od 8 proc. do nawet 25 proc. całej kwoty. W tym ostatnim przypadku będzie to jednak wymagało od niego ogromnego zaangażowania i spędzenia kilkunastu miesięcy na placu budowy.