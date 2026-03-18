Apartament w topowej lokalizacji obroni się popytem. Są też perełki

Warto inwestować w lokale na wynajem np. w kurortach? Chętni muszą się dwa razy zastanowić. Mocno ograniczony ma być wynajem mieszkań na doby w budynkach mieszkalnych. Zgodnie z przepisami unijnymi, które Polska musi implementować do maja, takie lokale będą musiały być rejestrowane. Do decyzji państw członkowskich pozostały inne parametry. Ministerstwo Sportu i Turystyki chce, by gminy mogły wyznaczać strefy wolne od najmu krótkoterminowego. Kary za nieprzestrzeganie przepisów mają być surowe. Z kolei Ministerstwo Rozwoju mówi o zmianach w przepisach regulujących stawianie budynków na gruntach usługowych. Chodzi m.in. o ograniczenie budowy mikrolokali (poniżej 25 mkw.) i wydawania zaświadczeń o ich samodzielności.

Reklama Reklama

Dywersyfikacja majątku

Kamil Krzyżanowski, prezes Renters.pl (operator najmu krótkoterminowego w dużych miastach i miejscowościach wypoczynkowych), uważa, że inwestowanie w lokale wakacyjne nadal ma sens, ale, jak mówi, nie jest to już rynek dla wszystkich. – Nie jest to rynek „kup cokolwiek w kurorcie”. Jeszcze kilkanaście lat temu apartamenty wakacyjne były rynkową nowością i sprzedawały się niemal same – mówi. – Dziś oferta w kurortach jest bardzo szeroka. Chętnych na drugi dom nad morzem czy w górach nie brakuje.

Wśród klientów Renters.pl dużą grupę stanowią osoby, które już kupiły taki lokal na wynajem jako second home, z myślą o przyszłości czy dywersyfikacji majątku. – Lokal nad morzem albo w górach wynajmują z operatorem, a na co dzień mieszkają w większym mieście – tłumaczy Krzyżanowski. – Są też klienci, dla których mieszkania wakacyjne to nie tylko plan inwestycyjny, ale własne miejsce odpoczynku. W takich przypadkach wynajem w pozostałym czasie jest sposobem na ograniczenie kosztów utrzymania nieruchomości.

Także Catherine Martins, dyrektor ds. relacji inwestorskich w Sun & Snow (operator zarządzający wynajmem 3 tys. apartamentów w 60 miejscowościach wypoczynkowych i miastach w Polsce), uważa, że inwestowanie w lokal wakacyjny może być atrakcyjną formą lokowania kapitału. – Pod warunkiem świadomego podejścia i realistycznych oczekiwań. To nie jest inwestycja „pasywna”, jak często przedstawia się ją w materiałach marketingowych – zaznacza. – Jej opłacalność zależy od szeregu czynników, które trzeba analizować łącznie.