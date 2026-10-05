Z tego artykułu dowiesz się: Co to jest bancassurance.

Jaka jest kondycja rynku bancassurance w Polsce.

Jak duża jest przepaść dzieląca polski rynek od europejskich liderów w sprzedaży ubezpieczeń przez banki.

Jakie przyczyny hamują rozwój tego kanału sprzedaży w naszym kraju.

Jakie są recepty na poprawę sytuacji i dalszy rozwój tego sektora.

Bancassurance to, mówiąc w uproszczeniu, współpraca towarzystw ubezpieczeniowych z bankami, w ramach której banki sprzedają ubezpieczenia. Polisy są przy tym często dodawane do produktów bankowych, na przykład kredytów.

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Jak wygląda sprzedaż polis poprzez banki w Polsce

Zeszłoroczne wyniki bancassurance nie były imponujące. Sprzedaż polis przez banki wyglądała gorzej niż rok i dwa lata wcześniej. Składka przypisana brutto w kanale bancassurance sięgnęła 5,9 mld zł i była o 0,5 mld zł, czyli o 7,5 proc., niższa niż rok wcześniej, gdy banki zebrały 6,4 mld zł składki. Tymczasem łączna kwota, którą Polacy wydali w minionym roku na polisy ubezpieczeniowe wyniosła 90,6 mld zł i była o 5,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Ten rok wygląda lepiej. Według danych Polskiej Izby Ubezpieczeń w pierwszym półroczu 2026 r. składka przypisana brutto uzyskana ze sprzedaży ubezpieczeń w kanale bankowym sięgnęła 4,1 mld zł. To oznacza wzrost o 39,1 proc., licząc rok do roku. Szczególnie silny wzrost odnotowano w ubezpieczeniach na życie, gdzie zebrana składka wzrosła do 2,6 mld zł. W rezultacie udział bancassurance w rynku ubezpieczeń na życie zwiększył się do prawie 19 proc. całego rynku ubezpieczeń na życie w Polsce. W ubezpieczeniach majątkowych składka przypisana brutto osiągnęła poziom 1,5 mld zł, a udział bancassurance w tym rynku wzrósł do 4,5 proc.

– Wyniki po drugim kwartale 2026 r. pokazują wyraźne odbicie rynku bancassurance po okresie dostosowania obserwowanym w 2025 r. Szczególnie mocno widać je w ubezpieczeniach na życie, gdzie wzrost napędzają przede wszystkim produkty ochronne. Jednocześnie rośnie sprzedaż produktów inwestycyjnych, a pozytywne dynamiki obserwujemy również w ubezpieczeniach majątkowych. Warto przy tym pamiętać, że część wysokiej dynamiki w ubezpieczeniach życiowych wynika z efektu niższej bazy ubiegłego roku. Istotne jest jednak to, że łączna wartość składki w kanale bancassurance jest już wyższa również w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. – skomentował Piotr Wrzesiński, wiceprezes zarządu PIU. Jego zdaniem pokazuje to, że banki pozostają ważnym kanałem dostępu klientów do ubezpieczeń, a bancassurance ma przestrzeń do dalszego rozwoju wraz ze zmieniającymi się wymaganiami regulacyjnymi, potrzebami klientów i ewolucją oferty ubezpieczeniowej.

Polski bancassurance daleko za innymi krajami

Póki co jednak nasz rynek bancassurance wyraźnie odstaje od tego, co dzieje się w innych krajach. Z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości, który analizuje możliwości wzrostu sprzedaży polis ubezpieczeniowych przez banki w kontekście doświadczeń innych krajów europejskich, wynika m.in., że w 2024 r. światowy rynek bancassurance miał wartość przeszło 1,2 bln dol. Ponad 840 mld dol. przypadło z tego na polisy życiowe, a ponad 366 mld dol. na pozostałe. W Chinach banki sprzedały ubezpieczenia o wartości 181,1 mld dol., a w Indiach 104,2 mld dol. Dalej są Niemcy (94,5 mld dol.), Wielka Brytania (85,6 mld dol.), Francja (79,8 mld dol.), Japonia (77,3 mld dol.), USA (70,8 mld dol.), Włochy (49 mld dol.), Korea Południowa (43,1 mld dol.), Hiszpania (39,6 mld dol.).

Wedle danych za 2022 r. składka przypisana zebrana w kanale bancassurance z polis życiowych stanowiła 77 proc. całego rynku życiowego w Portugalii. We Francji i w Hiszpanii było to 66 proc. rynku, w Słowacji 62 proc., we Włoszech 57 proc., w Norwegii 55 proc., a w Grecji i w Czechach po 45 proc. Dalej były m.in. Litwa, Luksemburg, Belgia, Szwecja, Rumunia, Niemcy. Polska z udziałem 16 proc. okupowała jedno z ostatnich miejsc, przed Islandią, Węgrami, Holandią i Niderlandami. W przypadku polis majątkowych i pozostałych daleko w przodzie była Chorwacja 43 proc., a za nią m.in. Niderlandy 20 proc., Norwegia 18 proc., Portugalia i Francja po 16 proc., Hiszpania 10 proc. Polska znów w ogonie z 4 proc. udziału bancassurance w rynku takich polis.

Przyczyny słabych wyników sprzedaży polis ubezpieczeń

Autorzy badania nie poprzestają na wskazaniu odległego miejsca naszego bancassurance na tle innych krajów. Mają też długą listę przyczyn tej sytuacji. Wśród czynników hamujących wymieniają defensywną praktykę, niepewność interpretacyjną, brak wytycznych prowzrostowych. Do tego dochodzą niska penetracja ubezpieczeń przede wszystkim życiowych, czyli ogólnie niewielki odsetek osób, które po nie sięgają, ograniczona tradycja długoterminowego oszczędzania, struktura wydatków gospodarstw domowych, w której ubezpieczenia są na odległej pozycji, a także spadek liczby oddziałów banków i słaba ekonomika dystrybucji, czyli niska zebrana średnia składka przypadająca na jednego zarejestrowanego agenta. Jest jeszcze krótkoterminowość współpracy między bankami i ubezpieczycielami, brak stabilności i ograniczona skłonność do inwestycji. Na plus działają m.in. jednolite standardy UE obowiązujące w tym zakresie, duża baza klientów banków, cyfryzacja, integracja z produktami bankowymi, partnerstwa wyłącznościowe, integracja procesów i danych.

W raporcie są też recepty na poprawę sytuacji. To m.in. uproszczenie procesów, większa powtarzalność, digitalizacja, niższe koszty zgodności i możliwość skalowania sprzedaży. Ważne są też partnerstwa wyłącznościowe, joint venture i długoterminowe modele współpracy między bankami i ubezpieczycielami. Do tego powinna dojść poprawa oferty i lepsze dopasowanie produktów do specyfiki bankowej.

– Luka bancassurance w Polsce jest jednocześnie regulacyjna, produktowa i dystrybucyjna – ocenia WIB. – Wysoka ochrona klienta może współistnieć z wysoką sprzedażą. Pokazują to liderzy europejscy. A rynek nie potrzebuje deregulacji, lecz stabilnych, jasnych i proporcjonalnych zasad – przekonuje.