Wielka powódź przytopiła banki

Czytaj więcej Gospodarka Rusza pomoc dla poszkodowanych powodzią. Miliard od rządu, zbiórki w całym kraju Rząd uruchomił rezerwę budżetową na usuwanie skutków klęski żywiołowej w wysokości miliarda złotych. Ale to może nie wystarczyć, straty spowodowane wielką wodą mogą być większe. Premier Donald Tusk zapewnia, że pieniędzy na pomoc nie zabraknie.

Zalane bankomaty

Euronet Polska z powodu powodzi też musiał wyłączyć swoje urządzenia. – Obecnie utrudniony jest dostęp do 30 bankomatów na terenie Dolnego Śląska, ale na bieżąco monitorujemy sytuację i jesteśmy w stałym kontakcie z firmami serwisowymi i transportującymi gotówkę oraz z naszymi klientami bankowymi, gdzie zainstalowane są nasze bankomaty – podało biuro prasowe firmy.

Kilkadziesiąt urządzeń IT Card z logo Platnet Cash zostało zalanych i zniszczonych. – Ze względu na zalania, braki prądu lub łączności oraz brak możliwości dojazdu, w celu zapewnienia bezpieczeństwa część urządzeń naszej sieci została opróżniona z gotówki i tymczasowo wyłączona. Na chwile obecną jest to około 150 urządzeń w obszarach zalanych, zagrożonych zalaniem oraz w miejscach, gdzie nie ma możliwości dojazdu – mówi Miłosz Gołębiewski z biura prasowego firmy.

Podkreśla, że pracuje ona w trybie 24/7 i na bieżąco monitoruje sytuację powodziową i reaguje adekwatnie do tego, co się dzieje. – Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do gotówki, dlatego zamierzamy przywracać nasze urządzenia do działania, jak tylko będzie to możliwe, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – zapowiada Miłosz Gołębiewski.

Czytaj więcej Transport Odbudowa dróg i torów po powodziach pochłonie miliardy GDDKiA, czekając na kolejną falę powodziową, monitoruje drogi i mosty m.in. w pobliżu Odry, Nysy Kłodzkiej i rzeki Bóbr. Kolej odwołuje pociągi na lokalnych liniach, rosną opóźnienia.

Choć banki też ucierpiały podczas powodzi, to starają się nieść pomoc. – Priorytetem jest dla nas obecnie ochrona życia i zdrowia naszych pracowników na terenach powodziowych, dlatego w pierwszej kolejności skupiamy się na wsparciu dla nich i zapewnieniu im niezbędnej pomocy – przekazała nam Małgorzata Witkowska, z PKO BP. Jak podaje Paweł Jurek z Pekao SA we wtorek i w środę w centrali tego banku prowadzona jest zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy, w którą zaangażowali się nasi pracownicy i wolontariusze. ING Bank Śląski wspólnie z Fundacją ING Dzieciom uruchomił zbiórkę na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi, która dotknęła południowo-zachodnią Polskę. Zbiórka potrwa do końca września. ING zdecydował też o przekazaniu darowizny w kwocie 1 mln zł na ten cel. – Wszystkie wpłaty na konto fundacji zostaną przekazane na pomoc humanitarną dla poszkodowanych (szczególnie dla dzieci i ich rodzin), organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż (PCK). Zebrane pieniądze pomogą zapewnić bezpieczne schronienia, żywność i opiekę osobom mieszkającym na zniszczonych obszarach – przekazała Magdalena Ostrowska z biura prasowego ING Banku Śląskiego. Zbiórka została uruchomiona wczoraj po południu, a we wtorek do południa już udało się zebrać ponad 740 tys. zł.