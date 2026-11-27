Taka propozycja pojawiła się w styczniowym raporcie „Budżetowy S.O.S. Jak wyprowadzić finanse publiczne na prostą w ciągu 3 lat. Diagnoza, narzędzia, plan działania”, który został przygotowany przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) i Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR). W raporcie przedstawiono zalecenia dotyczące możliwych reform, które mogłyby pomóc w ograniczeniu deficytu oraz poprawie kondycji finansów publicznych. O omówionych w nim zagadnieniach związanych ze świadczeniem 800 plus przypomina serwis pulsHR.pl.

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Ekonomiści proponują wprowadzenie kryterium dochodowego dla świadczenia 800 plus

Autorzy raportu „Budżetowy S.O.S.” proponują zmianę zasad funkcjonowania programu 800 plus. Postulują przede wszystkim wprowadzenie kryterium dochodowego, a tym samym odejście od dotychczasowego powszechnego charakteru świadczenia. W efekcie, zgodnie z propozycją, programem objęte zostałyby jedynie rodziny o niższych dochodach.

Ekonomiści proponują wprowadzenie kryterium dochodowego powiązanego z wysokością płacy minimalnej na osobę w gospodarstwie domowym.

Dwa warianty ograniczenia programu 800 plus

W raporcie przedstawiono dwie wersje ograniczenia programu 800 plus — łagodniejszy oraz bardziej restrykcyjny.

Ekonomiści szacują, że w przypadku pierwszego wariantu roczne oszczędności mogłyby wynieść 13,4 mld zł, co odpowiada 0,32 proc. PKB. Z kolei w drugim ze scenariuszy oszczędności mogłyby sięgać nawet 30 mld zł rocznie, czyli 0,72 proc. PKB. Przy tej wersji ograniczenia programu liczba jego beneficjentów mogłaby spaść o około 40-50 proc.

Autorzy raportu rekomendują wprowadzenie bardziej restrykcyjnego wariantu. Ich zdaniem świadczenie 800 plus powinno trafiać głównie do rodzin, które naprawdę potrzebują pomocy finansowej.

Obecnie 800 plus jest niezależne od dochodu

Rekomendacje dotyczące programu 800 plus to, co należy podkreślić, jedynie propozycje ekonomistów WEI i FOR. Rząd nie podjął na razie żadnych decyzji, które wprowadzałyby kryterium dochodowe przy przyznawaniu świadczenia.

Obecnie 800 plus cały czas przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu. Wymaga jednak złożenia wniosku.