Zwraca uwagę na to, że większość (79 proc.) uważa, iż temat systemu emerytalnego i zabezpieczania finansowej przyszłości na emeryturze jest ważny dla nich osobiście i społecznie. Jednak połowa (51 proc.) uważa go za nudny i niepilny. Podobnie myślą – co wynika z innych badań – ludzie młodsi o dekadę. Zdaniem badaczki istnieje kilka przyczyn, dla których ludzie nie za bardzo interesują się oszczędzaniem długoterminowym (tylko co 14. osoba szuka informacji i pogłębia wiedzę). – Chętniej zajmujemy się tematami, gdy poznawanie ich jest dla nas przyjemnością, ale nawet jeśli jesteśmy przekonani, że temat jest ważny, to może nas blokować myśl, że nie jest pilny, za to jest abstrakcyjny i niekonkretny – tłumaczy Katarzyna Sekścińska. Dodaje, że z badania wynika, iż 38 proc. respondentów ma wizję tego, jak będzie wyglądało ich życie na emeryturze, a 49 proc. ma już nawet plany na ten okres życia.

Emerytura: ważna, ale trudna

– Jeśli respondenci uważają temat emerytalny za trudny, nie są nim pilnie zainteresowani, to nie pogłębiają wiedzy. Zwykle zaczynają się nim interesować, gdy zbliżają się do wieku emerytalnego – zauważa Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE. Dodaje, że w Polsce co do zasady ani rząd, ani instytucje dotychczas nie koncentrowały się na edukacji emerytalnej czy na tym, by ludzi zachęcić do pogłębiania wiedzy. Przypomina, że receptą na sukces w oszczędzaniu i inwestowaniu na emeryturę są regularność wpłat i długość ich okresu. Im dłużej oszczędzamy, tym łatwiej zebrać nam pożądaną kwotę, a wpłaty przez to nie muszą być wysokie.

Spora cześć (45 proc.) osób uważa, że jest sens oszczędzać na emeryturę tylko wtedy, gdy możemy sobie zagwarantować tymi oszczędnościami w przyszłości taki poziom życia, jaki chcemy osiągnąć. Pozostali – wciąż jest ich większość – są zwolennikami oszczędzania bez względu na to, ile uzbieramy. Przy czym 45 proc. ankietowanych uważa, że są całkowicie lub w znaczącej odpowiedzialni za swoją emeryturę, pozostali w mniejszym lub w większym stopniu odpowiedzialność oddają państwu.