Polacy chcą szybko przejść na emeryturę i cieszyć się życiem

Te wyniki badania nie dziwią prof. Piotra Szukalskiego, który tłumaczy je brakiem świadomości Polaków co do zasad funkcjonowania systemu emerytalnego. Tylko 48 proc. badanych, których od emerytury dzieli już niewiele czasu, co najwyżej dziesięć lat, zna mechanizm kształtowania świadczenia emerytalnego; wiedzą, że opóźnienie przejścia na emeryturę oznacza wzrost jej wysokości. Pozostali albo nie orientują się, jakie będą skutki dłuższej pracy bez pobierania emerytury (22 proc.), albo oceniają, że nie będzie to miało żadnego wpływu na jej wysokość, albo nawet (4 proc.) uważają, że może to obniżyć świadczenie.

Nie uciekniemy przed dłuższą pracą

– Musimy pracować nad świadomością Polaków – podkreśla prof. Szukalski. Jak dodaje, wiele osób liczy na to, że dostaną na emeryturze 60–80 proc. obecnej płacy, podczas gdy eksperci mówią na ogół o 20–30-proc. stopie zastąpienia. Nie będzie więc ucieczki przed dłuższą pracą, tym bardziej że – jak przypomina prof. Szukalski – coraz mniej jest fizjologicznych powodów, które ją uniemożliwiają. Widać to zresztą w jego badaniu; tylko 19 proc. osób, które nie planują dłużej pracować zawodowo, tłumaczy to zbyt dużym obciążeniem fizycznym swojej pracy, a 21 proc. – ogólnym złym stanem zdrowia.

– Próg starości na poziomie 65 lat jest XIX-wiecznym zabytkiem – przypomina prof. Marek Góra z SGH, ekonomista i współautor wprowadzonej w 1999 r. reformy systemu emerytalnego w Polsce. Potwierdzają to zresztą statystyki ZUS, według których w listopadzie ub. roku pracowało prawie 864 tys. emerytów, prawie o 10 tys. więcej niż pod koniec 2023 r. i o ponad 288 tys. więcej niż w 2015 r.

Zdaniem prof. Góry, chociaż w najbliższych latach ze względów politycznych raczej nie ma szans na podwyższenie wieku emerytalnego, w dłuższej perspektywie nie jest on do utrzymania. – Powtarzam swoim studentom, że bardzo się mylą, jeśli liczą na to, że przejdą na emeryturę przed 75. rokiem życia – dodaje prof. Góra. Jego zdaniem najwyższy czas, by o przygotowaniu do dłuższej aktywności zawodowej pomyśleli 40-latkowie, dbając m.in. o zdobywanie nowych kompetencji. Jak podkreśla prof. Góra, to głównie problem przestarzałych, niepotrzebnych już kompetencji jest często powodem agismu, czyli dyskryminacji ze względu na wiek, na którą narzeka sporo szukających pracy osób 50+.

Przekonać Polaków do dłuższej aktywności

Zdaniem ekonomisty pracowników 50+ trzeba dziś zachęcać i przekonywać do dłuższej aktywności zawodowej, podkreślać korzyści wynikające z opóźnionego przejścia na emeryturę. Na czele z wyższym świadczeniem.