Nowe dane o PPK. Imponujące zyski części Polaków

Dane dotyczące programu pojawiły się w grudniowym numerze biuletynu PPK. Pochodzą one z prowadzonej przez PFR S.A. ewidencji. W grudniu 2024 r. wzrosła nie tylko łączna wartość aktywów netto, ale również zwiększyła się liczba uczestników PPK i to o 27 tys. osób oraz liczba umów o zarządzanie PPK (o 489).

Reklama

Zyski Polaków oszczędzających w PPK przekraczają 100 proc.

W Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczy obecnie około 3,66 mln osób. Ogólna partycypacja w programie wynosi 49,98 proc. i rośnie zarówno w sektorze publicznym, jak i sektorze prywatnym. Największa jest w województwach mazowieckim, dolnośląskim i wielkopolskim. PFR policzył, że średni zysk statystycznego uczestnika PPK, który oszczędza od grudnia 2019 r., wynosi od 126 do 158 proc. (w zależności od grupy FZD - funduszy zdefiniowanej daty).

Statystyczny uczestnik został zdefiniowany jako osoba zarabiająca do końca 2023 r. 5300 zł i od 2024 r. 7000 zł. Na rachunku takiej osoby znajduje się średnio od 8 502 zł do 10 664 zł więcej niż ona sama wpłaciła do PPK. Zysk obliczono dzieląc wartość aktywów PPK bez wpłat pracownika przez wpłaty do PPK od pracownika w wysokości 2 proc.. Na aktywa bez wpłat pracownika składają się wpłaty od pracodawcy w wysokości 1,5 proc., wpłaty od państwa w łącznej wysokości 1450 zł oraz stopa zwrotu od wszystkich wpłat (pracownika, pracodawcy i państwa). Do tej pory na rachunki uczestników wpłynęły wpłaty powitalne z Funduszu Pracy w łącznej kwocie 903 mln zł oraz dopłaty roczne w łącznej kwocie 1,65 mld zł. Na dzień 30 listopada 2024 r. średnia wieku uczestników PPK wynosiła 39 lat.

Polacy traktują PPK również jako produkt inwestycyjny

Z raportu Polak Inwestor 2024 wynika, że Polacy traktują PPK nie tylko jako produkt oszczędnościowy, ale również inwestycyjny. W taki sposób PPK postrzega 27,2 proc. inwestorów biorących udział w badaniu. Poza tym 2/3 inwestorów pozytywnie ocenia PPK (a także IKE i IKZE), zaś 28,9 proc. uważa, że te sposoby oszczędzania mogą w dużym stopniu zwiększyć dochody na emeryturze. W największym stopniu z tym stwierdzeniem zgadzali się uczestnicy, których portfel inwestycyjny przekraczał 1 milion zł. Badanie zostało przeprowadzone w grupie 1272 osób, z czego 697 stanowili inwestorzy, a 575 nieinwestujący.