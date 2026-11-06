Choć w Polsce nie ma ogólnokrajowych przepisów, które automatycznie wprowadzają bezpłatną komunikację miejską dla osób po 70. r. życia, w praktyce w większości miast seniorzy w tym wieku mogą liczyć na darmowe przejazdy. Zależy to od uchwały rady danej gminy lub miasta.

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Gdzie i na jakich zasadach seniorom powyżej 70 lat przysługuje darmowa komunikacja miejska?

Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską od 70. r. życia obowiązują w zdecydowanej większości dużych i średnich miast w Polsce. Można wśród nich wymienić Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk, Łódź, Metropolię GZM, Szczecin, Białystok, Olsztyn, Rzeszów, Kielce czy Radom.

Ulga przysługuje zazwyczaj każdemu seniorowi, który ukończył 70 lat, niezależnie od miejsca jego zameldowania. Jedynym koniecznym warunkiem jest okazanie podczas kontroli dokumentu potwierdzającego wiek i tożsamość. Tylko w pojedynczych miastach lub gminach darmowy przejazd po 70. r. życia jest uzależniony od posiadania Karty Mieszkańca.

Darmowa komunikacja od 65. roku życia. Gdzie można na nią liczyć?

Niektóre miasta zdecydowały się na wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej dla młodszych seniorów. Mogą na nią liczyć osoby już od 65. r. życia. Na razie takie zasady obowiązują jednak tylko w kilku miejscowościach. Należą do nich:

Wrocław,

Toruń,

Lublin,

Bydgoszcz,

Inowrocław,

Szczecinek (pod warunkiem posiadania aktywnej Karty Mieszkańca)

Część miast przewidziała inne rozwiązanie. Przykładowo w Warszawie osoby, które ukończyły 65 lat, mogą kupić roczny bilet seniora, który kosztuje 50 zł i uprawnia do darmowych przejazdów autobusami, tramwajami, metrem i SKM (Szybką Koleją Miejską) w 1. i 2. strefie. Podobne możliwości oferuje Kraków, Szczecin, Poznań, Łódź czy Trójmiasto.

Komunikacja miejska ze zniżką. Komu przysługują bilety ulgowe?

Uprawnienia do biletów ulgowych (najczęściej zniżki 50 proc.) w miejskim transporcie zbiorowym wynikają zarówno z ustaw, jak i z uchwał rad gmin lub miast. Ulgi ustawowe obowiązują m.in. w przypadku dzieci, uczniów i studentów. Na podstawie decyzji lokalnych samorządów zniżki przysługują również emerytom i rencistom oraz osobom z niepełnosprawnością.