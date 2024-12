Dostępna jest w trzech wersjach. Każda z nich daje dostęp do wszystkich funkcji księgowych, magazynowych i innych, a to którą z nich wybierzesz, będzie zależne od wielkości i profilu twojej firmy. Za wersję podstawową zapłacisz 179 złotych za cały rok. W jej ramach możesz zainstalować program na jednym komputerze. Wersja MKS to koszt 399 złotych rocznie i możliwość zainstalowania jej na wielu urządzeniach. Mała Księgowość BR przeznaczona jest dla biur rachunkowych. W cenie 749 złotych rocznie pozwala na używanie jej na wielu urządzeniach, a także prowadzenie księgowości nieograniczonej liczby firm. Ponadto, w ramach swojej licencji biuro rachunkowe może przyznać ograniczony dostęp do programu każdemu ze swoich klientów.

Nie ma lepszego sposobu na zapoznanie się z narzędziem niż skorzystanie z niego. Aby przetestować Małą Księgowość w praktyce, wejdź na mk.rp.pl i pobierz jej wersję demo.

Chcesz wiedzieć więcej, zanim ją przetestujesz? Poznaj 7 powodów, dla których warto wybrać Małą Księgowość.

1. Mała Księgowość ułatwi i przyspieszy Twoją pracę

Podstawowym zadaniem Małej Księgowości jest ułatwienie Twojej pracy. Realizuje je dzięki wielu funkcjonalnościom, przede wszystkim prowadzącym do automatyzacji powtarzalnych zadań.

Kiedy w programie wprowadzasz jakieś dane – czy to informacje o firmie, kontrahencie, numery kont, czy też opisy zdarzeń gospodarczych, dodajesz je jednocześnie do odpowiedniej kartoteki. Dzięki temu, kiedy musisz podać je ponownie, wystarczy, że klikniesz na właściwą pozycję, a odpowiednie dane zostaną automatycznie uzupełnione.

Poza kartotekami, w przyspieszeniu pracy bardzo pomoże Ci również narzędzie klonowania. To idealne rozwiązanie szczególnie dla tych, którzy regularnie wystawiają podobne dokumenty. Pozwala utworzyć na przykład fakturę identyczną do już istniejącej, a następnie podmienić w niej tylko datę, kontrahenta lub inną informację.

Jeśli zależy Ci na szybkim tworzeniu dokumentów, na pewno ucieszy Cię wbudowany w Małą Księgowość system OCR. Dzięki niemu wprowadzisz dane do programu bezpośrednio ze skanu lub dokumentu w formie elektronicznej.

Automatyzacja pracy oferowana przez program to jednak nie tylko tworzenie i uzupełnianie dokumentów. W przypadku deklaracji, owszem, Mała Księgowości uzupełni je automatycznie o dane Twojej firmy, może jednak znacznie więcej. Jednym przyciskiem dokonasz wszelkich obliczeń potrzebnych do deklaracji podatkowych czy składkowych.

Dzięki temu, przede wszystkim oszczędzasz czas. Uzupełnianie dokumentów jest niezwykle prostym zadaniem, ale może być bardzo czasochłonne. Taka kombinacja sprawia, że staje się zajęciem frustrującym, jako że jego realizacja odbiera nam możliwość pracy przy bardziej złożonych, a przy tym – ciekawszych – kwestiach.

Poza oszczędnością czasu, automatyzacja pracy, na jaką pozwala Mała Księgowość, pozwala również zmniejszyć ryzyko błędu. Dzięki temu, że żmudne wprowadzanie danych pozostawiamy programowi, dajemy sobie chociażby gwarancję, że przy dziesiątym wpisywaniu tego samego numeru konta nie popełnimy tragicznej w skutkach literówki.

2. Mała Księgowość jest łatwa w obsłudze

Dobry program księgowy powinien być prosty w obsłudze. Mała Księgowość jest czytelna, logicznie skonstruowana i posiada intuicyjny interfejs, w którym odnajdzie się każdy. Nie potrzebujesz do tego zaawansowanej wiedzy księgowej. Dzięki temu, to narzędzie jest idealnym wyborem zarówno dla księgowych, którym pozwala oszczędzić czas i pomóc większej liczbie klientów, jak i dla przedsiębiorców, których nie przytłoczy chaotycznym układem.

Znalezienie dowolnej funkcji w Małej Księgowości to zazwyczaj kwestia maksymalnie dwóch czy trzech kliknięć. To dzięki temu, że program podzielony jest na przejrzyste moduły, nieustannie do Twojej dyspozycji z poziomu bocznego menu. Najczęściej używane funkcje możesz nawet wyciągnąć na pasek skrótów, dzięki czemu jeszcze łatwiej je znajdziesz.

Nawet jeśli miałbyś problem z jaką funkcją, wystarczy, że zapoznasz się z instrukcją, również zawsze dostępną z głównego ekranu, a także w poszczególnych funkcjach. A gdyby i to nie pomogło, możesz skontaktować się z naszą pomocą techniczną, zawsze gotową odpowiedzieć na Twoje pytania.

3. Mała Księgowość jest dostępna w wersji online

Możliwość pracy z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie staje się coraz ważniejsza, dla coraz większej liczby przedsiębiorców. Dlatego Mała Księgowość oferuje zarówno domyślną wersję offline, jak i aplikację sieciową mk.app. Co ważne, dostępna jest ona dla każdego użytkownika naszego programu.

Dzięki niej, masz pełną swobodę tego, kiedy i skąd zajmujesz się swoją księgowością. Możesz na szybko wystawić fakturę z urządzenia mobilnego, czy na ostatnią chwilę dopiąć formalności przez złożeniem deklaracji. Ponadto mk.app daje możliwość korzystania z Małej Księgowości osobom, które korzystają z systemów oprogramowanie innych niż Windows, a więc nie mogą zainstalować na programu na swoich urządzeniach.

Mała Księgowość w wersji online zarówno ułatwia współpracę z pracownikami z innych lokalizacji, jak i klientami. Dla tych drugich przeznaczony jest Portal Klienta, do którego dostępu mogą udzielać biura rachunkowe posiadające licencję na MK BR. Za jego pomocą klienci biura mogą samodzielnie wgrywać pliki do systemu, mają dostęp do dotyczących ich zestawień, a także mogą wystawiać faktury. Znacznie ułatwia to przepływ dokumentów, pozwala oszczędzić czas i uniknąć potencjalnych błędów.

4. Mała Księgowość jest tania

Cena Małej Księgowości to jej niekwestionowana zaleta. Wypada korzystnie nie tylko w porównaniu z alternatywą – korzystania z usług księgowej – ale również na tyle innych programów księgowych. Koszt, który poniesiesz za całoroczne korzystanie ze wszystkich funkcji Małej Księgowości, jest mniejszy niż koszty pojedynczych modułów w przypadku konkurencyjnych programów.

Aby zyskać dostęp do innych czołowych programów na rynku, należy się liczyć z wydatkiem od kilkuset do nawet ponad tysiąca złotych i to płatnych miesięcznie. Bardzo często płacimy w tych przypadkach za poszczególne funkcje, a mało który program oferuje tak szeroki zakres możliwości, jak Mała Księgowość. Wybierając MK, nie płacisz również za dostęp do wersji webowej, która jest często osobną usługą.

Jak już wiesz, z pełnej funkcjonalności Małej Księgowości skorzystasz w cenie od 179 do 749 złotych – w zależności od wybranej wersji.

Jeśli chcesz je przetestować i dowiedzieć się dokładnie, jakie możliwości dajemy naszym użytkownikom, wejdź na stronę Małej Księgowości i skorzystaj z darmowego demo programu.

5. Mała Księgowość jest bezpieczna

Korzystając z Małej Księgowości, nie musisz martwić się o bezpieczeństwo swoich danych. Zgodnie z domyślnymi ustawieniami programu regularnie wykonuje on kopię zapasową, która zapisywana jest bezpiecznie na dysku komputera. Dzięki temu masz pewność, że nie usuniesz przypadkiem wprowadzonych zmian przy wychodzeniu z programu.

Ponadto, jeśli z programu korzysta więcej niż jedna osoba, jego administrator może ustalić, do jakiej funkcji będzie miał dostęp który użytkownik. Dzięki temu, możesz umożliwić pracownikom wystawianie faktur, czy wprowadzanie zmian na magazynie, a jednocześnie mieć pewność, że nie wprowadzą zmian w ustawieniach firmy, lub nie wykasują przez pomyłkę ważnych dokumentów.

6. Mała Księgowość jest dla użytkownika

Korzystając z Małej Księgowości, nie zostaniesz pozostawiony sam ze swoimi problemami. Jeśli z czymś sobie nie radzisz, zauważysz błąd lub usterkę – wystarczy, że skontaktujesz się z nami pod numerem telefonu +48 22 263 02 08 albo mailem malaksiegowosc@e-kiosk.pl.

Twoim problemem zajmą się ludzie, którzy doskonale znają Małą Księgowość i zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby Ci pomóc.

Co więcej, nieustannie rozwijamy nasz program tak, aby był jak najlepszym narzędziem dla naszych użytkowników. Wprowadzamy zmiany, dzięki którym pracuje się z nim intuicyjnie, łatwo i wygodnie. Usuwamy zbędne funkcje i zmieniamy te istniejące, w sposób, który odzwierciedla to, jak z nich korzystacie.

7. Mała Księgowość dostosuje się do Twoich potrzeb

Z Małej Księgowości możesz skorzystać niezależnie od tego, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, średniej wielkości firmę, czy biura rachunkowe. To program, który ułatwi Ci pracę i pomoże w rozliczeniach podatkowych i czynnościach księgowych, niezależnie od tego czy Twoja firma opodatkowana jest według skali, liniowo, jesteś ryczałtowcem, czy korzystasz z karty podatkowej. Prowadzisz magazyn, czy nie, jesteś VAT-owcem, czy nie, oferujemy rozwiązania, które sprawią, że księgowość stanie się dużo łatwiejszym zadaniem.

Wybierz Małą Księgowość dla swojej firmy

Mała Księgowość jest uniwersalnym, niezawodnym programem, z którego mogą korzystać zarówno mali i średni przedsiębiorcy, jak i biura rachunkowe obsługujące setki klientów. Dostosowuje się do Twoich potrzeb, ułatwia i przyspiesza Twoją pracę, a przy tym jest tani i bezpieczny. Sprawdź sam, dlaczego nasi użytkownicy zostają z nami na dekady na mk.rp.pl.

Materiał Promocyjny