Energetyczne dotacje na koniec roku

– Takie parametry pozwolą średnim firmom skorzystać z instrumentu finansowego dwóch pożyczek – nieoprocentowanej pożyczki preferencyjnej pokrywającej 85 proc. kosztów inwestycji, która to pożyczka może zostać umorzona niemalże w połowie (49 proc.), i pożyczki rynkowej na pokrycie pozostałych 15 proc. kosztów inwestycji – zauważa szefowa Collect Consulting.

Z kolei mikro-, małe i średnie firmy oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) mogą do końca 2025 r. składać wnioski o przyznanie dofinansowania w ramach trzeciej rundy kredytu ekologicznego z Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki. Sfinansować można inwestycje na rzecz szeroko rozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie czy montaż instalacji OZE. Dotacją jest tzw. premia ekologiczna (w wysokości od 15 proc. do 80 proc.) –dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych. Mandatem do startu w konkursie jest prognozowana, na bazie audytu efektywności energetycznej, minimalna oszczędność zużycia energii pierwotnej na poziomie co najmniej 30 proc. – Popularność tego naboru nie słabnie, co więcej, na 2025 r. przewidziano kolejne okienko naborowe – zauważa Małgorzata Okularczyk-Okoń.

W jej ocenie inwestycje w efektywność energetyczną dla firm to korzyści same w sobie. – Zmniejszenie zużycia energii, produkcja energii na własne potrzeby, optymalizują koszty działalności, zaś w połączeniu z dofinansowaniem w formie pożyczki preferencyjnej czy dotacji to wręcz kumulacja korzyści – przekonuje prezes Collect Consulting.

Przyszły rok rysuje się obiecująco

Jaj zdaniem zapowiedzi na 2025 r. wyglądają optymistycznie. –To nie tyle efektywność energetyczna, co najbardziej pożądane inwestycje w cyfryzację, automatyzację i tworzenie innowacji – mówi Małgorzata Okularczyk-Okoń.