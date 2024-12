Klient nie zapłacił, koszt obciąży sprzedawcę

Także Joanna Majer-Skorupa z ING Banku Śląskiego przypomina, że sprzedawca czy akceptant powinien wydać towar użytkownikowi karty płatniczej dopiero wtedy, gdy upewni się, że transakcja zakończyła się autoryzacją.

Małgorzata Witkowska z PKO BP potwierdza, że sprzedawca powinien skontaktować się z obsługującym go agentem rozliczeniowym, a następnie agent zgłasza tę sytuację do banku, który wydał kartę.

– Bank kontaktuje się z klientem, aby uzyskać jego zgodę na obciążenie go kwotą transakcji. W zależności od decyzji klienta kwota transakcji może zostać zwrócona do agenta rozliczeniowego lub nie – mówi przedstawicielka PKO BP.

Wszystko zależy od dobrej woli klienta

– Jeśli klient wyrazi zgodę na dociążenie karty brakującą kwotą, można to zrobić. Jednak w większości przypadków nie otrzymujemy odpowiedzi na takie zgłoszenia – zauważa z kolei biuro prasowe Pekao SA. I dodaje, że czasami jednak klienci sami zgłaszają się do akceptanta i regulują należności.

– Nie widzę w takim przypadku umyślności kradzieży czy przywłaszczenia rzeczy. Klient chciał zapłacić, a sprzedawca nie dopilnował, by transakcja została zakończona sukcesem. Tu mamy do czynienia z błędem ludzkim sprzedawcy i to on niestety ponosi za to winę, a więc i odpowiedzialność materialną za swoje działanie – uważa insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.