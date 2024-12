NCBR otwiera start-upom drzwi do USA

CNCBR szuka młodych ambitnych firm technologicznych, które przy wsparciu mentorów z Nevady przejdą wartościową szkołę rozwoju działalności gospodarczej. Zyskają unikalne doświadczenie w zakresie skalowania biznesu na rynku amerykańskim, prowadzenia dialogu z wymagającymi inwestorami oraz nawiązywania relacji z kluczowymi partnerami. Nabór do czwartej edycji programu akceleracyjnego NCBR-NAP trwa do 9 grudnia 2024 r.

Reklama

NCBR-Nevada Acceleration Program (NCBR-NAP) jest pierwszym ogólnopolskim działaniem akceleracyjnym, realizowanym na podstawie memorandum o współpracy pomiędzy Polską a stanem Nevada, adresowanym do firm z całej Polski. Celem tego przedsięwzięcia jest łączenie innowacyjnych ekosystemów Polski i stanu Nevada – poprzez akcelerację na rynku amerykańskim, wyłonionych w konkurencyjnej procedurze (selekcji), zarejestrowanych w Polsce, młodych ambitnych firm technologicznych. Dzięki wspólnej inicjatywie firmy te mają możliwość dostosowania swoich pomysłów biznesowych do wymagań rynku Nevady, a co za tym idzie, otwarcia działalności za oceanem i pozyskania nowych funduszy na rozwój działalności biznesowej na terenie USA.

Czytaj więcej Ekonomia Światy nauki i biznesu powinny łączyć siły na rzecz komercjalizacji Obie strony żyją w swoich silosach. W ten sposób nie wykorzystujemy w pełni ani możliwości polskich przedsiębiorstw, ani potencjału instytutów badawczych. Warto również przeanalizować istniejący w Polsce model finansowania badań.

– Programów akceleracyjnych na polskim rynku jest wiele. Zdecydowana większość z nich sprowadza się do pozyskiwania przez start-upy funduszy na rozwój. Działanie NCBR jest wyjątkowe z kilku względów. Zapewnia silny element edukacyjno-rozwojowy poprzez kilkumiesięczne wsparcie doświadczonych mentorów, którzy sami wielokrotnie przeszli ścieżkę założenia, rozwoju i wyjścia z firmy na rynku amerykańskim. Mentorzy w sposób indywidualny podchodzą do każdego uczestnika i doradzają we wszystkich obszarach związanych z przygotowaniem biznesplanu i strategii wejścia na rynek amerykański. Cały proces ma za zadanie jak najlepiej przygotować firmę do właściwej akceleracji, m.in. poprzez cykl spotkań z partnerami biznesowymi i inwestorami – tłumaczy Agnieszka Ratajczak, dyrektor działu współpracy międzynarodowej w NCBR.

Premiowani są przedsiębiorcy, których obszary działalności wpisują się zarówno w krajowe inteligentne specjalizacje, jak i w branże kluczowe dla gospodarki stanu Nevada. Wśród tych ostatnich są między innymi technologie wodne, systemy autonomiczne, inteligentne miasta, przechowywanie danych, przemysł wydobywczy czy branża hotelarsko-gastronomiczno-rozrywkowa.