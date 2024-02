Pieniądze na „chwilę” pożyczone w parabanku mogą okazać się pułapką

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) regularnie ostrzega przed zaciąganiem pożyczek jeśli wcześniej nie przeczyta się dokładnie umowy. Problem w tym, że często klienci zaciągają „chwilówkę” nie sprawdzając dokładnie wszystkich zapisów. Pośpiech przy podejmowaniu decyzji finansowych może powodować, że trzeba później spłacić dużo więcej niż wcześniej się wydawało. Drugim powodem jest wciąż niewystarczająca wiedza na temat finansów przez wielu klientów.

Z czego wynika szybki rozwój rynku „chwilówek”?

Na dodatek pomimo wielu ostrzeżeń ze strony UOKiK-u niektóre firmy pożyczkowe wciąż nie dokładnie o wszystkim informują swoich klientów albo używają niedozwolonych zapisów w umowach. W rezultacie klienci często czują się oszukani i szukają skutecznej pomocy. A tylko w samym listopadzie ubiegłego roku chwilówek udzielono na kwotę 1,5 mld zł, co oznacza wzrost o 80 procent licząc rok do roku. Eksperci zauważają, że tak dynamiczne wzrosty są notowane już od maja 2023 roku i nic nie wskazuje na to, aby miały one się różnić od tych z ostatnich miesięcy.

– W całej Polsce szacujemy, że osób które doświadczają nieuczciwych praktyk jest około kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Większość osób biorących tzw. chwilówki znajduje się pod presją czasu. Z informacji jakie pozyskujemy od klientów wynika, że do poszukiwania szybkiego finansowania zmusza ich najczęściej nagła sytuacja związana ze stanem zdrowia, pilnym remontem czy zniszczeniem samochodu. Zauważyliśmy również tendencje zwiększonej aktywności klientów zaraz po świętach lub po wakacjach. Część z nich zwraca się do nas o pomoc. Miesięcznie wpływa do nas nawet około tysiąca wniosków – mówi kierownik Kancelarii Pomocy Dłużnikom Dawid Lewandowicz.

Jak się bronić przed nieuczciwymi praktykami parabanków?

Jego zdaniem praktyki parabanków obejmują szeroki zakres niejasności i pułapek, od ukrytych opłat po zawiłe warunki umowne, klauzule abuzywne, które mogą nie być zrozumiałe dla przeciętnego konsumenta, a odsetki mogą być błędnie naliczane.