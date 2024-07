W czerwcu 2024 r. liczba osób oszczędzających z pracodawcą wynosi 4 mln, z tego 3,5 mln w PPK i 500 tys. w PPE. Po doliczeniu do tego IKE oraz IKZE daje to blisko 5 mln osób, które oszczędzają na emeryturę. Same PPK wdrożono u 324 tys. pracodawców. A uczestnicy tego programu zgromadzili według najświeższych danych 27,2 mld zł (wartość aktywów netto), przy czym sam zysk z inwestycji kapitałowych to 5,2 mld zł.

Całkowita stopa zwrotu z inwestycji w PPK dla pracownika (po uwzględnieniu dopłat od pracodawcy i państwa) wynosi od 126 proc. do 166 proc. Jak wylicza PFR Portal PPK, przykładowy pracownik zarabiający 6 tys. zł brutto, który oszczędza w programie od 2019 r. do czerwca 2024 r., ma na swoim koncie o 158 proc. więcej niż sam wpłacił. Łączny stan środków na rachunku takiego pracownika wynosi 16 730 zł, z czego tylko 6480 zł pochodzi z jego wpłat.

Jak ocenić PPK?

– Pracownicze plany kapitałowe jako pomysł na wyższe emerytury nie był zły, choć wystarczyło zmodyfikować system otwartych funduszy emerytalnych. Rozumiem jednak, że nowa ekipa chciała mieć swój autorski program, powstały więc PPK – mówi Marcin Materna, doradca inwestycyjny, dyrektor departamentu analiz w Millennium Domu Maklerskim. – Obecnie zgromadzono w nich już ponad 27 mld zł, kwota ta wydaje się spora, ale nie powala na tle systemu OFE i kwot, które by były tam zgromadzone, gdyby go nie zniszczono ograniczeniem składek kilkanaście lat temu – ocenia Materna.

Jego zdaniem mimo tych zastrzeżeń ocena samego programu powinna być dość dobra. – Stworzono dość tani system, wprowadzono korzyści dla pracownika, choć kosztem pracodawcy, oraz dość sensownie utworzono fundusze zdefiniowanej daty – wylicza Marcin Materna. – Jedyne, do czego mógłbym się przyczepić, to mały udział aktywów zagranicznych w portfelach. Gdyby było inaczej, jako kolejny już sposób na oszczędzanie środków na emeryturę mógłby on obok głównie krajowego OFE i ZUS tworzyć nogę zagraniczną inwestycji. Rozumiem jednak, że mogłoby to być ze szkodą dla krajowego rynku kapitałowego.

Zwraca przy tym uwagę na znacznie niższą od oczekiwań stopę partycypacji w PPK. Zdaniem dyr. Materny korzyści z systemu kazały oczekiwać, że będzie ona bardzo wysoka, finalnie po dwóch rundach obligatoryjnych zapisów wynosi jednak niespełna 50 proc. – Można uznać to za pewną porażkę systemu – ocenia ekspert Millennium DM.